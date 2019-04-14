Cani adamın karısına kamyonetiyle çarptığı anlar kamerada

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir şahıs, evi terk eden 30 yıllık karısını kamyonetiyle ezdi, ardından da kaçtı. Dehşet anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te gerçekleşen olayda iddiaya göre Efil Onat, 30 yıllık eşi Abdullah Onat ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Kocasına sinirlenen kadın, eşyalarını alarak evi terk etti. Kocası onun geri döndürmeye çalışsa da kadını ikna edemedi. Daha sonra Abdullah Onat, kamyonetine binerek eşini takip etmeye başladı. Gözü dönen koca, kamyonetini eşyaları ile otobüs durağına doğru yürüyen kadının üzerine sürdü. Karısına hızla çarpan şahıs, kadını ezip kaçtı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Efil Onat, yoğun bakıma alındı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen Abdullah Onat tutuklandı. 30 yıllık karısına çarparak ölüme terk eden adam, ifadesinde karısını aldatmadığını, evi terk etmesi sebebiyle sinirlendiğini belirtti.

Öte yandan, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.