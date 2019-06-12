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"Caner Gönyeli” tatbikatı sona erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen ‘Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhasının tamamlanmasıyla birlikte geleneksel olarak düzenlenen tatbikat sona erdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:07
"Caner Gönyeli” tatbikatı sona erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen ‘Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhasının tamamlanmasıyla birlikte geleneksel olarak düzenlenen tatbikat sona erdi.


Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı, Gazimağusa açıklarında yapılan iki senaryonun icra edilmesiyle sona erdi.


Tatbikat senaryo gereği; seyir halinde bulunan kuru yük gemisi ile içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir ticari yatın çarpışmasını konu alan ilk senaryo ve ticari gemi ile tankerin çarpışması sonucu denize düşenlerin aranması ve kurtarılmasını içeren ikinci senaryonun icra edilmesiyle tamamlandı.


Tatbikata Türkiye Cumhuriyeti’nden; 2 sahil güvenlik arama kurtarma gemisi, 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik arama kurtarma uçağı, 3 sahil güvenlik helikopteri katılırken KKTC’den ise 3 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 1 römorkör ve bir arama kurtarma timi iştirak etti.


Tatbikatı izleyenler arasında; Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Türk Hava Kuvvetleri Temsilcisi Tuğgeneral Alpay Aydoğan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz’ün yanı sıra çok sayıda seçkin yerli ve yabancı gözlemci yer aldı. İzleyiciler nefes kesen o anları tatbikatın sevk ve idare edildiği TCSG Güven gemisinden takip etti.


Tatbikatı gözlemci olarak Filistin, Katar, Pakistan, Kosova ve Nijerya başta olmak üzere çok sayıda askeri yetkili de izledi. Tatbikatın tamamlanmasının ardından tatbikata katılan unsurlar Güven gemisindeki komutanları ve basın mensuplarını selamladı.


Tatbikat sonrası basın açıklaması yapan Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, “Gerçekleştirilen tatbikat ile arama kurtarma sorumluluk sahamız dahilinde her türlü deniz ve hava şartında 24 saat süreyle arama kurtarma faaliyetlerinin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından, koordineli bir şekilde ve karşılıklı iş birliği içinde, başarıyla icra edilebildiği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, arama kurtarma alanında daha önceki dönemlerde olduğu gibi, kapasitesinin geliştirilmesini desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini artırmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:07
  1. doğa

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