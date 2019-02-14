Caner Erkin’in Asena Atalay’a açtığı velayet davası reddedildi. Caner Erkin ve Asena Atalay’ın çocukları Çınar’ın annesinde kalmaya devam etmesine karar verildi.
IHAAW113407-ASA/14-02-2019- Caner Erkin’in Asena Atalay’a açtığı velayet davası reddedildi.14 Şubat 2019 Perşembe 11:39
IHAAW113407-ASA/14-02-2019- Caner Erkin’in Asena Atalay’a açtığı velayet davası reddedildi. Caner Erkin ve Asena Atalay’ın çocukları Çınar’ın annesinde kalmaya devam etmesine karar verildi.14.02.2019 11:34:07TSINNNN
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