Bomba transfer iddiası! "Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı" Beşiktaş’tan ‘ayrılma kararı’ alan Caner Erkin’in Fenerbahçe ile anlaştığı gündeme geldi.

Beşiktaş’ta gelecek sezon takımda olmak istemeyen Caner Erkin'in Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürüldü. Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kapılarını eski futbolcusuna açmayı hedefliyor. Caner'in bir süredir Beşiktaş'ta sorunlar yaşadığı ve ayrılma kararı aldığı belirtilmişti. 1 yıl daha kontratı var Siyah-beyazlı ekiple 1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki oyuncunun, alacaklarına karşılık bonservisini alması halinde Fenerbahçe'ye döneceği konuşuluyor. Başkan Ali Koç, Caner ve Gökhan Gönül için "Türkiye'nin en iyi sağ ve sol bekini elimizle karşı takıma verdik" demişti.

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