Çan’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Otoparka girerken kontrolsüz olarak tekrar ana yola çıkan otomobil, ana yolda seyir halinde olan motosiklete çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kalebodur Caddesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen R.G. isimli sürücü, 17 RL 003 plakalı otomobili ile otoparka girmek isterken kontrolsüz olarak tekrar ana yola çıktı. Ana yola çıkan otomobil, seyir halinde bulunan N.E.D. kontrolündeki 17 ZB 863 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından N.E.D.’yi ambulans ile Çan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.