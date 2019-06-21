Çan’da tayini çıkan savcı ve hakimlere veda yemeği Çan’da HSK kararnamesiyle tayini çıkan1 savcı ve 4 hakim için veda yemeği düzenlendi.

Çan’da HSK kararnamesiyle tayini çıkan1 savcı ve 4 hakim için veda yemeği düzenlendi.

Çan’da görev yapan Savcı Sinem Gökten İstanbul Bakırköy Adliyesine,HakimlerAli Öztürk ve eşi Cansu Öztürk İstanbul AnadoluAdliyesineHakim Gözde Karateke Gaziantep Adliyesi’ne, Hakim Mustafa Akgün ise Diyarbakır adliyesine atandı.

Tayinleri çıkan savcı ve hakimlere Çan TKİ sosyal tesislerinde veda yemeği düzenlendi.

Savcı ve hakimler veda yemeğinde helallik istediler.

Tayini çıkan hakim ve savcılara plaket takdim edildi. Çan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen veda yemeğine; Çan İlçe Jandarma Komutanı Cengiz Mete Yavuz, ,Çanİlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çan Emniyet Müdür Yardımcı Hasan Nas ,hakim ve savcılar, adliye personeli, avukatlar ile eşleri katıldı.

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