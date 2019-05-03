Çan’da öğrencilerden tiyatro oyunu Çanakkale’nin Çan ilçesinde öğrenciler tarafından iki tiyatro oyunu sahnelendi.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde öğrenciler tarafından iki tiyatro oyunu sahnelendi.

Çan’da bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin oluşturduğu Çan Belediyesi Tiyatro Okulu tarafından, ilçede bulunan anaokulu, kreş ve ilkokul öğrencilerine ’’Gizli Kahramanlar ve Gizli Düşmanlar’’ile ’’Çevreci Afacanlar’’ adlı iki oyun sahnelendi.

Çan Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen, 3 seans sahnelenen oyuna toplam 750 ilk ve ortaokul öğrencisi katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.