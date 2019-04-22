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Çan’da köy hayırları devam ediyor

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı bağlı köylerde her yıl bahar mevsiminin gelmesiyle düzenlenen ve halk arasında ’Çiftçi Bayramı’ olarak adlandırılan köy hayırları başladı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:22
Çan’da köy hayırları devam ediyor

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı bağlı köylerde her yıl bahar mevsiminin gelmesiyle düzenlenen ve halk arasında ’Çiftçi Bayramı’ olarak adlandırılan köy hayırları başladı.


Çan ilçesi’nin Küçük Paşa köyü, Çaltı Kara köyü, Yeniçeri köyü ve Yaykın köyündegerçekleştirilen köy hayırlarına Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Murat Okan ve Ömer Şahin,CHP İl Genel Meclis üyesi Erdal Güler, çevre ilçe ve köylerden katılan vatandaşlara ikram da bulunuldu.


Çan ilçesinin genelinde köylerde baharın gelmesiyle ’Çiftçi Bayramı ’ adı altında yıllar önceden büyüklerdengelengeleneğin sürdürüldüğünü belirten Yaykın köyü Muhtarı Salih Çakır, “Gördüğümüz gibi geleneği sürdürüyoruz. Hayrımızı yaptık, Allah kabul etsin. Gelenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.


27 Nisan tarihinde Çan İlçe Merkezi Osman Efendi Mahallesinde Şehitler hayrı ile Küçüklü köyü, Karakadılar, Ozancık köylerinde de köy hayırları devam edecek.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 10:22
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