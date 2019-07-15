Çan’da 15 Temmuz programı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çan protokolü tarafından Şehit ve Gazi Yakınları Derneği ile Muhtarip Gaziler Derneği ziyaret edildi.

Programda şehit ve gazi yakınları ile birlikte Çan Şehir Mezarlığında bulunan şehit kabristanları da ziyaret edildi. Çan İlçe Müftülüğü tarafından tüm camilerde Kur’an-ı Kerim tilavet edildi. Çarşı Camii’nde okutulan mevlit ile şehitler dualarla anıldı.