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Çan’da 15 Temmuz Anma Programı, şehit ailelerine yemek ile başladı

Çan’da 15 Temmuz Anma Programı, şehit ailelerine yemek ile başladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 20:09
Çan’da 15 Temmuz Anma Programı, şehit ailelerine yemek ile başladı

Çan’da 15 Temmuz Anma Programı, şehit ailelerine yemek ile başladı.


Çan’da, 15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ darbe girişiminin 3.yıldönümü dolayısıyla yurt genelinde yapılan anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programlar neticesinde Çanlı şehitlerin ailelerine Çan Kaymakamlığı ve Çan Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen programla yemek verildi. Yemek programına, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çan İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz, savcı ve hakimler, STK başkan ve temsilcileri, muhtarlar, CHP Çan İlçe Başkanı Atilla Erbil, CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler ve şehit aileleri katıldı.


Program, yemek ile başlarken Çan İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz’ın duası ile devam etti. Daha sonra ise protokol konuşmalarına geçildi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz yaptığı konuşmada, "15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimini Gazi Meclisi’nde yaşayan Gazi bir milletvekiliyim. Hainler bütün gece meclisi bombaladılar. Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk ile başlayan vatan müdafaasının son halkası 15 Temmuz’da Ömer Halis Demir oldu. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz’lar yaşatmasın, tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. Daha sonra konuşan Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal da, şehitlerimize rahmet dilerken, "Korkmadan, yılmadan vatan müdafaasına devam ederek, hainlere geçit vermeyeceğiz" dedi. Gürdal, hazırladıkları 15 Temmuz programına katılan şehit ailelerine ve desteklerinden dolayı Çan Belediyesi’ne de teşekkür etti. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 20:09
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