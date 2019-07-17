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Canbolat: “Bursa’da turizm alanındaki yatırımlar potansiyelin altında kalıyor”

Yeni göreve gelen BSMMMO yönetimini makamında ağırlayan Vali Yakup Canbolat, tarihî ve doğal güzellikleri ile ünlü olan Bursa’da turizm alanındaki yatırımların potansiyelin altında kaldığını söylerken, ekolojik tarımın da öne çıkması gerektiğini kaydetti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:58
Canbolat: “Bursa’da turizm alanındaki yatırımlar potansiyelin altında kalıyor”

Yeni göreve gelen BSMMMO yönetimini makamında ağırlayan Vali Yakup Canbolat, tarihî ve doğal güzellikleri ile ünlü olan Bursa’da turizm alanındaki yatırımların potansiyelin altında kaldığını söylerken, ekolojik tarımın da öne çıkması gerektiğini kaydetti.


Genel kurul ve seçim sürecini tamamlayan Doğan Yılmaz başkanlığındaki Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Yönetim Kurulu, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti. Yerel yönetimler ile başladıkları ziyaret programlarını işbirliğinde oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile sürdürdüklerini dile getiren BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “Ziyaretlerimiz devam edecek. Görevimiz süresince, işbirliğinde bulunduğumuz tüm kurum ve kuruluşlar, meslek odaları, sivil toplum örgütleriyle münasebetlerimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi.


BSMMMO yönetimini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Vali Yakup Canbolat ise, yönetimde görev alan meslek mensuplarını tebrik ederek, başarılar diledi. Ülkenin genel ekonomik durumu hakkında değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında, mali müşavirlerin ülke ve kent ekonomisine büyük katkı sağladığını da söyleyen Vali Canbolat, “Bursa, tarihî ve doğal güzellikleri ile adeta turizm cenneti konumunda. Turizm alanındaki yatırımlar, potansiyelin altında kalıyor. Turizm ekonomisinin canlandırılması gerekiyor. Aynı şekilde ilimiz tarım yönünden de oldukça avantajlı. Katma değerli ürün üretimine ağırlık verilmeli. Bursa’da turizm ile birlikte ekolojik tarım da öne çıkmalı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:58
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