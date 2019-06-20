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Canbolat, BTSO’nun teknoloji odaklı projelerini inceledi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen vizyon projeleri inceleyen Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Şehir ekonomimize katma değer sağlayacak projelerinden dolayı BTSO’yu kutluyorum.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:01
Canbolat, BTSO’nun teknoloji odaklı projelerini inceledi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen vizyon projeleri inceleyen Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Şehir ekonomimize katma değer sağlayacak projelerinden dolayı BTSO’yu kutluyorum. Çok daha güçlü bir Bursa hedefiyle iş dünyamıza çalışmalarında destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.


Bursa Model Fabrika’da gerçekleştirilen toplantıda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat ardından Bursa Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi (EVM), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) ziyaret ederek, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Yakup Canbolat, dünya genelinde ekonomide en fazla konuşulan konuların başında dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’ın geldiğini belirtti. Dünyada dijital dönüşüm yaşanırken Bursa’nın da geri kalmamak adına önemli hamleler gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Canbolat, Bursa’nın Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik eden kentlerden biri olduğunu vurguladı. BTSO tarafından Bursa’ya kazandırılan Model Fabrika projesinin bu doğrultuda hayata geçirilen özel bir proje olduğunu belirten Vali Canbolat, “Bursa Model Fabrika, sanayimizde işletmelerin dijital dönüşüme uygun ve verimlilik esaslı üretim yapabilmeleri noktasında önemli bir misyon üstleniyor. Bursalı sanayicilerimiz için örnek bir çalışmaya imza atan BTSO’yu kutluyorum.” dedi.


Ekonomik açıdan çok daha güçlü bir Bursa hedefiyle iş dünyasıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Vali Canbolat, Bursalı iş insanlarına çalışmalarında destek olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’da sanayinin yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlere dönüşümü hedefiyle önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. TEKNOSAB, KOBİ OSB, Model Fabrika ve BUTEKOM gibi projelerle firmaları geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Başkan Burkay, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile yakın bir çalışma içinde bulunduklarını ve birlikte önemli projelere imza attıklarını belirtti.


“İş dünyamıza yönelik yürütmüş olduğumuz bütün çalışmalarda valimizin büyük destekleri bulunuyor.” diyen Başkan Burkay, “Göreve başladığı ilk günden itibaren iş dünyamızın sorunlarının çözüme kavuşturulması ve ekonomimizin geliştirilmesi noktasında büyük çaba gösteren valimize yakın ilgisi ve çözüm odaklı çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bursa’da ilerleyen dönemde de valimizin liderliğinde yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:01
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