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Canan Karatay’ın yasak listesi! Çok ama çok kritik uyarı: Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin! Zararlı

Yeniakit Publisher
2024-06-17 18:26:00 - 2024-06-17 18:53:30
Canan Karatay’ın yasak listesi! Çok ama çok kritik uyarı: Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin! Zararlı

Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyuruyor. Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay, bu sefer kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak için mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler sıraladı. Karatay hocaya göre enerji içecekleri böbrek yetmezliğine yol açıyor. Peki enerji içeceklerinin zararları neler?

Doğal beslenme için şimdiye kadar kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini anlatan Canan Karatay; bu sefer yasaklı besinler listesi ile ön plana çıktı. Özellikle kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, hazır gıdalara karşı uyarıyor.

CANAN KARATAY’IN YASAK LİSTESİ

  • Simit, kuru pasta ve yaş pastalar
  • Pirinç pilavı
  • Patates, mısır
  • Makarna, börek, poğaça, açma.
  • Şeker, çikolata ve her türlü tatlı.
  • Şuruplar, reçeller, pekmez.
  • Yapay tatlandırıcılar
  • Ambalajında diyet yazan tüm yiyecek ve içecekler
  • Tüm gazlı içecekler
  • Kızartma ve hazır çorbalar
  • Sucuk, salam, sosis gibi işlem görmüş et ürünleri
  • Mayonez, ketçap ve hazır soslar
  • Fazla şeker içeren meyveler
  • Süt tozu, protein tozu, yumurta tozu, krema vb. ürünler

CANAN KARATAY ÖNERİLERİ

Canan Karatay, uzun zamandır kelle paçanın harika etkileri olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra kaya tuzu, tereyağı ve anne sütü gibi dediği zeytinyağını mutlaka herkesin tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Şeker ve unu hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini söyleyen Canan Karatay, kilo vermek isteyenlerin sıklıkla kullandığı yulaf için “at yemeği, sakın yemeyin” diyerek bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

BİR DİĞER UYARISI!

Sağlıklı yaşamla ilgili yaptığı açıklamalarla tanınan Canan Karatay, o içecekle ilgili herkesi uyardı. Kesinlikle uzak durulması gereken bir içecek olduğunu belirten Karatay, alkolden bile zararlı diyerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını aktardı.

BAĞIRSAĞI ALTÜST EDİYOR BEYİN FONKSİYONLARINI ETKİLİYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Canan Karatay, enerji içeceği tüketenleri uyardı. Bu içeceklerde yoğun miktarda mısır şurubu şekeri olabileceğini söyleyen Karatay, sağlık bakımından ne kadar zararlı olduğunu anlattı. Ayrıca Canan Karatay, enerji içeceklerinde başka kimyasal maddelerin de bulunduğunu söyledi.

Enerji içeceklerinin özellikle bağışıklığa zarar verdiğini söyleyen Canan Karatay, bağırsakları altüst ettiğini açıkladı. Bunun yanı sıra beyin fonksiyonlarının zarar görmesine neden olduğunu da sözlerine ekledi.

ALKOLDEN DAHA HIZLI ETKİ EDİYOR

Enerji içeceklerinin kısa süreli enerji verdiğini belirten Karatay, birkaç saatlik geçici enerji ve mutluluğun bağımlılık yapabileceğini söyledi. Aynı zamanda 'Alkol gibi, hatta alkolden daha hızlı bir biçimde karaciğerin yağlanmasına sebebiyet verir.' dedi.

Canan Karatay, enerji içeceklerinin zararının alkolden daha çok olduğunu da aktardı. Ayrıca Karatay, bu içeceklerin vücut direncini sıfırladığını da söyledi.

Enerji içeceklerinin diğer etkileri ise şöyle:

Fazla tüketilmesi, uykusuzluk sorununa neden olabilir.

Böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Enerji içeceklerinde bulunan bazı maddeler, ilaçlarla etkileşime girebilir.

Bunun sonucunda ise çeşitli komplikasyonlar oluşabilir.

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