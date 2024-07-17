Canan Karatay'ın da favorisi! Hatay'da üretilip satılıyor, cilt bakım ürünlerine para vermeye gerek yok!

Kozmetiğin geliştiği, sürekli yeni ürünlerin çıktığı bu günlerde, Canan Karatay, doğallığın önemine dikkat çekiyor. Özellikle bir ürün var ki kullanıldığında cildi mermer gibi yapıp sivilceleri tarihe gömüyor. İşte Karatay'ın favorisi, güzelliğin sırrı o mucize ürün!

Her alanda olduğu gibi kozmetik alanında da doğal cilt bakım ürünlerinden faydalanmak gerekiyor. Cildin sağlığını korumak, pH dengesini kurmak, sivilce görünümünü azaltmak için farklı pek çok kimyasal ürün kullanılsa da bu sorunların kökten çözümünü yine doğa veriyor. Canan Karatay'a göre bir ürün var ki onu kullandığınızda cildiniz parıl parıl parlıyor, anında gençleştirici etki gösteriyor. O mucize ürünün faydalarını duyanlar kapış kapış alıyor. İşte o ürün...

Posta'ya göre; Zeytinyağı tüketiminin önemine sıklıkla dikkat çeken Canan Karatay, beslenme alışkanlıklarının yanı sıra cilt sağlığı ile ilgili de tavsiyelerde bulunuyor. Cildin korunması ve dengesi için en önemli ürünün zeytinyağlı sabun olduğuna dikkat çeken Karatay, bu ürünün faydalarını “Zeytinyağı sabunu cildin doğal yağ dengesini koruyan ve cildin nemlenmesini sağlayan en faydalı sabundur.” şeklindeki sözleri ile açıklıyor.

Karatay'ın da sık tavsiye ettiği zeytinyağı sabununun sahiden cilde olumlu pek çok etkisi bulunuyor. Özellikle bu sabunu kullananların ciltlerinde derinlemesine bir temizlik ve parıltı görülebiliyor. Zeytinyağı sabununun olumlu etkileri!

NEMLENDİRME

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Doğal zeytinyağı sabunları, kuru ciltleri nemlendirme ve canlandırma amacıyla sıklıkla kullanılıyor. Bu ürün sayesinde ciltteki kuruluğa bağlı pul pul dökülmeler engelleniyor, çatlak ve döküntülü görünüm azaltılıyor.

DERİN TEMİZLİK ETKİSİ

Cildi nemlendirmenin yanı sıra derinlemesine temizlik etkisi de gösteren zeytinyağlı sabun, cilt üzerinde biriken ölü derilerden ve mikroplardan arınmayı sağlıyor. Özellikle nazik bir ipek kese ile ovarak yüzünüzü yıkadığınızda ölü derilerin tümünü atan cilt, çok daha düşük sivilce oluşumu gösteriyor. Cilde nefes aldıran zeytinyağı sabunu, dış etkenlere karşı da etkili koruma sağlıyor.

Serbest radikallerin sebep olduğu hücresel hasarı en hızlı şekilde ortadan kaldıran zeytinyağı sabunu, pek çok ünlü isim tarafından da sıklıkla kullanılıyor. Güzelliği ile nam salmış isimlerin bile kullandığı ve cildi gençleştiren bu sabun sayesinde daha dinç bir görünüm de yakalanabiliyor.

Anavatanı Hatay olarak görülen doğal zeytinyağı sabunu, özellikle cildi problematik olanlar için kurtarıcı oluyor. Bu ürünü sipariş üzerine Hatay'dan alarak kullanmak ve cildi gençleştirmek mümkün oluyor.

Akneye meyilli ciltler için günde 2 kez kullanıma uygun olan bu ürün sayesinde sivilceli ciltten kurtulmak da mümkün oluyor.