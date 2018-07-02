Canan Karatay'ı dolandıran şüpheliler enselendiler

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonuyla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir çete ile ilgili çalışma başlattı.Yapılan inceleme sonunda 12 çete üyesinin kimlikleri belirlendi ve operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler 20 Haziran Günü İstanbul, Antalya, Muğla, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

2013 YILINDA CANAN KARATAY'I DOLANDIRMIŞLARDI

Gözaltına alınan 12 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 20 cep telefonu, 32 adet telefon sim kartı ele geçirildi.



Emniyette yapılan sorgulamalarda, gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Kılıçarslan'nın 2013 yılında Canan Karatay'ı dolandırdığı, Mahmut Ergün'ün ise 2015 yılında ise Erdener Yurtcan'ı dolandırdığı ortaya çıktı.

16 KİŞİDEN 4 MİLYON 200 BİN LİRALIK VURGUN

Yapılan incelemeler sonucu çetenin 16 vatandaştan toplam 4 milyon 200 bin liralık vurgun yaptığı belirlenirken, polisin çabaları sonucu 2 milyon 300 bin liranın ise kurtarıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.