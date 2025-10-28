Canan Karatay'dan unutkanlık için öneri: B vitamini deposu! Önerisini, bunu not alın!

Canan Karatay, beyin ve sinir hücrelerinin düzgün çalışması için B vitaminlerini öneriyor. Çünkü B vitaminleri genellikle enerji üretimi, beyin sağlığı, sinir sistemi sağlığı, hücre onarımı ve metabolizmanın düzenlenmesi gibi bir dizi önemli rol oynar.

Prof. Dr. Canan Karatay, beyin ve unutkanlık için B vitaminlerini öneriyor. Peki, B vitaminleri en çok hangi gıdalarda var? İşte Canan Karatay'dan B vitamini gıdaların listesi…

CANAN KARATAY'DAN B VİTAMİNİ İÇEREN GIDALAR

Canan Karatay, Karatay Sözü kitabında B vitamini için önerdiği besinleri şu şekilde açıklıyor:

"B grubu vitaminler(B1,B2,B3,B5,B6,B9,B12) genel olarak tahıllar, yağsız et, böbrek, yürek, beyin, karaciğer, yerfıstığı, tavuk, ceviz, yumurta ve yağlı tohumlar."

B VİTMAİNİ DEPOSU YERFISTIĞININ FAYDALARI

Protein Kaynağı: Yerfıstığı, yüksek protein içeriğiyle bilinir ve kas gelişimi ile dokuların onarılmasında önemli bir rol oynar.

Kalp Sağlığını Destekler: İçerdiği sağlıklı yağlar, özellikle tekli doymamış yağ asitleri, kalp sağlığını iyileştirir. Ayrıca, kolesterol seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Zengin Lif Kaynağı: Yerfıstığı, sindirim sağlığını iyileştiren ve tokluk hissi veren lif bakımından zengindir.

Antioksidanlar İçerir: Yerfıstığı, vücuda zararlı serbest radikalleri nötralize eden antioksidanlar (örneğin, resveratrol) içerir. Bu, yaşlanmayı geciktirmeye ve kanser gibi hastalıklara karşı koruma sağlamaya yardımcı olabilir.

Beyin Sağlığına İyi Gelir: İçerdiği B vitaminleri, özellikle niasin (B3), beyin fonksiyonlarının düzgün çalışmasına yardımcı olabilir ve sinir sistemi sağlığını destekler.

Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Yerfıstığı, sağlıklı yağlar ve proteinler içerdiği için, küçük porsiyonlarla tüketildiğinde uzun süre tok tutar. Bu da aşırı yemek yeme riskini azaltır.

E Vitamini Deposu: Yerfıstığı, güçlü bir antioksidan olan E vitamini bakımından zengindir, bu da cilt sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Düşük Karbonhidrat İçeriği: Yerfıstığı, düşük karbonhidrat içeriğiyle diyabet hastaları için uygun bir atıştırmalıktır, kan şekerinin dengesini sağlamaya yardımcı olabilir.

Yerfıstığını aşırı tüketmemek önemlidir çünkü yüksek kalori içerir. Ayrıca, alerjisi olan kişilerin dikkatli olması gerekir.