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Kadın - Aile Canan Karatay’dan sağlık önerisi: Sabahları çaya 1 dilim ilave edin! Vücudun işleyişi değişecek! Mutlaka yer verin
Kadın - Aile

Canan Karatay’dan sağlık önerisi: Sabahları çaya 1 dilim ilave edin! Vücudun işleyişi değişecek! Mutlaka yer verin

Yeniakit Publisher
2024-09-06 19:10:00 - 2024-09-06 19:14:06
Canan Karatay’dan sağlık önerisi: Sabahları çaya 1 dilim ilave edin! Vücudun işleyişi değişecek! Mutlaka yer verin

Prof. Dr. Canan Karatay, çay hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çay, Türkiye'deki pek çok insan tarafından sıklıkla tüketiliyor. Peki, söz konusu içecek faydalı mı? İşte Canan Karatay'ın açıklamaları ile ilgili detaylar…

Çay, Türkiye'deki pek çok insan tarafından sıklıkla tüketiliyor. Peki, söz konusu içecek faydalı mı? Bu noktada Canan Karatay'ın bazı açıklamaları bulunuyor. Zira ünlü doktor sağlıklı çay tüketimi hakkında birkaç aktarımlarda bulundu. İşte Canan Karatay'ın açıklamaları ile ilgili detaylar…

Çay, Türkiye'deki birçok insan tarafından sabah, öğle ve akşam tüketiliyor. Peki, sıklıkla tüketilen bu içecek sağlık açısından faydalı mı yoksa zararlı mı? 

SAĞLIKLI ÇAY TÜKETİMİ

Çay doğru şekilde tüketildiğinde, adeta vücudun işleyişini değiştirebiliyor. Ayrıca Canan Karatay da sağlıklı çay tüketimi hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Canan Karatay, sağlıklı çay tüketimi için limon eklenmesini önerdi. Çünkü ünlü doktor, limonlu çay tüketiminin sindirime yararlı olduğunu aktardı. Bunun yanı sıra söz konusu içeceğin yanlış şekilde tüketildiğinde kan depolarını azaltabildiğine değindi.

C vitamini açısından zengin olan limon, demir depolarını artırmada ve vücudun ihtiyaç duyduğu bazı eksikleri giderme konusunda faydalı olabiliyor. Bu sebeple sabahları çaya 1 dilim limon ilave edilmesi, adeta vücudun işleyişini değiştirebiliyor.

CANAN KARATAY ÖNERDİ

Canan Karatay, günde en az 2 bardak limonlu çay içilmesini öneriyor. Çünkü günde 2 bardak limonlu çay tüketilmesi, vücuttaki virüs ve bakterilerin azalmasında yardımcı olabiliyor.

Öte yandan limonlu çay, kandaki şeker miktarının dengelenmesinde faydalı olabiliyor. Bu sayede obezite gibi sağlık problemlerini engellemede yardımcı olabiliyor.

LİMONLU ÇAYIN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI

Canan Karatay'ın da önerdiği limonlu çay, sağlık açısından pek çok farklı fayda sağlayabiliyor. Limonlu çayın yararlarından bazıları aşağıda yer alıyor.

· Limonlu çay, vücuda enerji sağlayabiliyor.

· Canan Karatay'ın da tavsiye ettiği limonlu çay, yağ yakımını hızlandırmada faydalı olabiliyor.

· Cilt sağlığını korumaya yardımcı olabiliyor.

· Stresi azaltmada faydalı olabiliyor.

· Böbrek taşı oluşumunu engellemede yardımcı olabiliyor.

· Limonlu çay, bağırsakları temizlemede faydalı olabiliyor.

Not: Canan Karatay'ın da önerdiği limonlu çayı, alerji etkisi oluşma ihtimali bulunan ve farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme riski olan kişilerin uzman bir doktora danışarak tüketmeleri gerekir.

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