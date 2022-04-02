Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalara iftar tavsiyesi
Canan Karatay şeker hastalarına özel tavsiyelerde bulunuyor. Ramazan ayında şeker hastaları için kan şekeri seviyesini dengeleyecek besinler tüketmek önemli. Peki şeker hastaları iftar menülerinde hangi besinlere yol açmalı? İşte Canan Karatay tavsiyeleri...
Ramazan ayında şeker hastaları için kan şekeri seviyesini dengeleyecek besinler tüketmek önemli. Peki şeker hastaları iftar menülerinde hangi besinlere yol açmalı?
Şeker hastalarına özel canan karatay tavsiyeleri
Oruç sulu çorbayla açılabilir. Sonrasında sulu etli tencere yemekleriyle devam edilebilir.
Oruç tutan şeker hastalarına özel iftar menüsü
Yemeklerin bol köy tereyağıyla pişirilmesi gün boyu yeterli enerjiyi de sağlayacak, ayrıca her türlü tencere yemeğimize unutulmaz lezzet katacaktır.
Ayrıca cacık, bol sızma zeytinyağı, kristal kaya tuzu ve naneyle hazırlanabilir.