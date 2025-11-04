Canan Karatay'dan kilo almak istemeyenlere özel tarif! Ezber bozacak öneriler: Çare şekersiz diyet komposto

  • İSTANBUL
Kadın - Aile

Yeniakit Publisher
Selma Savcı
Canan Karatay, kilo almak istemeyenler için şekersiz komposto tarifini paylaştı. Bu komposto, kaynatma işlemi gerektirmeden kolayca hazırlanabiliyor ve içinde şeker bulunmuyor. Bu nedenle, kilo almak istemeyenler arasında tercih edilen bir seçenek olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Canan Karatay’dan, ezber bozan çare. İşte Canan Karatay'ın tarifi...

Canan Karatay, kilo almak istemeyenler için şekersiz komposto tarifini paylaştı. Bu komposto, kaynatma işlemi gerektirmeden kolayca hazırlanabiliyor ve içinde şeker bulunmuyor. Bu komposto, kaynatma işlemi gerektirmeden kolayca hazırlanabiliyor ve içinde şeker bulunmuyor. Prof. Dr. Canan Karatay’dan, ezber bozan açıklamalar geldi.

İşte Canan Karatay'ın tarifi...

ŞEKERSİZ SOĞUK KOMPOSTO TARİFİ

Malzemeler;

  • 4-5 adet kuru kayısı
  • 4-5 adet mürdüm eriği
  • Yarım çay bardağı ceviz içi
  • Yarım çay bardağı badem içi

TARİFİ:

Kuru meyveleri yıkayın ve bir tencereye koyun.
Ceviz ve bademleri ilave edin. Üzerlerini örtecek miktarda su koyup buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün tüketebilirsiniz.

