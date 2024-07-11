Canan Karatay'dan ezber bozan sözler: Kelliğe yol açıyor diyerek uyardı! Hemen çöpe atın! Tamamen bilimsel

Erkeklerin önemli sorunlarından biri de kellik problemi. Peki, pilav tüketiminin kellik sorununu tetiklediği doğru mu? Prof. Dr. Canan Karatay, konuyla ilgili merak edilenleri açıkladı. İşte, kellik ile pilav arasındaki bağlantı...

Pilav, kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'a göre erkeklerde saç dökülmesine neden oluyor. Kelliğin insülin değeri ile bağlantısı olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, D vitamini ve omega 3 yetersizliğinin de kelliğe neden olduğunu belirtiyor.

PİLAV SAÇ DÖKER Mİ?

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, pirincin saç dökülmesine neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Canan Karatay, bunun tamamen bilimsel olduğunu ve kitabında yazdığını söyledi.

Özellikle erkeklerin pilava daha düşkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, saç dökülmesinin temel sebeplerinden biri olduğunu vurguladı.

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SAÇ DÖKÜLMEMESİ İÇİN NE YENMELİ?

Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler için önerilerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, erkeklerin bol bol tereyağı, zeytinyağı ve omega 3 alması gerektiğini belirtti. Bol bol D vitamini ve B12 takviyesi almaları gerektiğini ekledi.

Aynı zamanda Prof. Dr. Canan Karatay, "Saçınızın çıkmasını istiyorsanız cildinize iyi bakın, bol bol güneş banyosu yapın" diye konuştu.

Prof. Dr. Canan Karatay erken yaşlanmanın önüne geçen besini açıkladı. Ezber bozan uyarılarına bir yenisini ekleyen uzman isim, bu gıdanın cildi içten besleyip yaşlanma belirtilerini en aza indirgediğini ifade etti. İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın o açıklaması...

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay kan dolaşımını düzene sokan bir besine değinip yaşlanma belirtilerini azalttığını söyledi. Üstelik antienflamatuar özelliklere sahip olan bu besin kalp hastalıkları ve felç riskini de en aza indirgiyor.

CANAN KARATAY O BESİNİ ÖNERİYOR

Yaptığı tavsiyelerle sık sık gündeme gelen Canan Karatay'ın önerdiği besin, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan tahinden başkası değil.

Tahin cilde ve saça doğal bakım yapıyor. İşte susamın en akışkan hali tahinin faydaları:

VÜCUTTA SERBEST RADİKALLERİN NEDEN OLDUĞU HASARI AZALMAYA YARDIMCIDIR

Tahin, sezam tohumlarından elde edilir ve lignanlar gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, vücutta serbest radikallerin neden olduğu hasarı azaltmaya yardımcı olabilir.

PROTEİN, MİNERAL VE VİTAMİN AÇISINDAN ZENGİNDİR

Tahin, protein, sağlıklı yağlar, vitaminler (B vitaminleri, E vitamini) ve mineraller (kalsiyum, magnezyum, demir, çinko) açısından zengindir.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Tahin, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri içerir. Bu yağlar, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye ve iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırmaya yardımcı olabilir, bu da kalp sağlığını destekler.

Tahin, lif açısından zengindir, bu da sindirimi destekler ve bağırsak sağlığını iyileştirir.

KRONİK HASTALIK RİSKİNİ VE İLTİHABI AZALTIR

Tahinde bulunan bazı bileşikler, iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir ve bu da kronik hastalıkların riskini azaltabilir.

OSTEOPOROZ RİSKİNİ EN AZA İNDİRGER

Yüksek kalsiyum içeriği sayesinde tahin, kemik sağlığını destekler ve osteoporoz riskini azaltabilir.

MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLAR İÇİN FAYDALIDIR

Lignanlar, hormon dengesi üzerinde olumlu etkiler gösterebilir ve özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için faydalı olabilir.

ENERJİ VERİR

Tahin, enerji seviyelerini artırabilir, çünkü iyi bir protein ve sağlıklı yağ kaynağıdır. Bu da özellikle sporcular ve aktif yaşam tarzı sürenler için ideal bir besin haline getirir.

HEM CİLT SAĞLIĞINA İYİ GELİR HEM DE SAÇLARI GÜÇLENDİRİR

E vitamini ve yağ asitleri sayesinde, tahin cilt ve saç sağlığı için de faydalıdır. Cildi nemlendirebilir ve saçları güçlendirebilir.