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Canan Karatay'dan dikkat çeken sözler: Doğal kırmızı et, yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay: - "Doğal kırmızı et, yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez, karaciğeri yağlandırmaz, kilo aldırmaz. Göbekteki yangını söndürür"

05 Ekim 2019 Cumartesi 16:04
Canan Karatay'dan dikkat çeken sözler: Doğal kırmızı et, yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Doğal kırmızı et, yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez, karaciğeri yağlandırmaz, kilo aldırmaz. Göbekteki yangını söndürür." dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, "Adıyaman Gastronomi Fuarı" kapsamında Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen "KaratayMutfağı" konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Yazdığı "Karatay Mutfağı ve Sağlıklı Beslenme" kitabında yer alan örneklerin Doğu, Güneydoğu, Ege, Karadeniz ve Balkan mutfağından olduğunu belirten Karatay, şöyle devam etti:

"Göbekteki yangını söndürür"

"Asırların süzgecinden geçmiştir. Geleneksel Türk mutfağıdır. İşlem görmüş hiçbir yiyecek ve trans yağları içermez. Şifa, sağlık kaynağıdır. Doğal köy tereyağı vitaminlerin kaynağıdır. Doğal tereyağı, yeryüzünde bulunan en sağlıklı besindir. Karaciğerde yağlanma var ise göbekte yangın vardır. Doğal yağları tercih etmeliyiz. Doğal yağlar işlenmemiş olduğu sürece A, D ve E vitaminlerini içerir. Sonuç olarak hafıza, kaslar ve fiziği güçlendirir, ayrıca ömrü uzatır. Doğal kırmızı et, yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez, karaciğeri yağlandırmaz, kilo aldırmaz. Göbekteki yangını söndürür."

Karatay mutfağının şifa sağlık kaynağı olduğunu dile getiren Karatay, "Karaciğer yağlanmasını önler. Bağışıklığı güçlü kılar. Bağırsak florasını düzenler. Dünyada gelmiş geçmiş en süper besinlerden birisi doğal yağda yapılmış doğal köy yumurtasıdır." diye konuştu.

Zayıf olmak sağlıklı demek değildir

Canan Karatay, karaciğerdeki sorunun bütün hastalıklara davetiye çıkardığını aktararak, "Alzaymır, şeker ve kalp hastalığı, felç ve kanser gibi hastalıkların yanı sıra çocuklarda görülen otizme yol açabilir. Zayıf insanların da karaciğeri yağlanır. Zayıf olmak sağlıklı demek değildir. Damarlarda yangın sönünce kalp krizi önlenir, şeker hastalığında iyileşme olur, meme kanseri iyileşir. Prostat kanseri önlenir." değerlendirmesinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise kentte bulgur ağırlıklı bir mutfak kültür olduğunu ve bunun da sağlıklı olduğunu söyledi.

Adıyaman'da tatlının yoğurtla birlikte tüketildiğini ifade eden Kılınç, "Yoğurt, tatlının şeker oranını düşürür. Bilimsel olarak açıklanmamıştır ama müthiş bir tecrübe sonrası günümüze kadar gelmiştir. Bizim asıl amacımız, yerel değerlerimizi çocuklarımıza aşılamak." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise Adıyaman'daki damak tatlarını gün yüzüne çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası olarak etsiz çiğ köftenin tescilini aldıklarını anımsatan Uslu, "Çiğ köfte Adıyaman'da sektör haline geldi. Ayrıca uluslararası boyuta da ulaştı." dedi.

Konuşmaların ardından, yazar ve TV programcısı Asuman Kerkez tarafından "Anneannemin Tenceresi" adlı bir sunum gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 16:04
  1. Prof. Dr. Canan Karatay
  2. Canan Karatay
  3. Adıyaman Gastronomi Fuarı
  4. Asuman Kerkez
  5. Anneannemin Tenceresi
  6. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası
  7. Çiğ köfte
  8. Adıyaman Belediyesi
  9. Süleyman Kılınç
  10. Mustafa Uslu
  11. Doğu
  12. Güneydoğu
  13. Ege
  14. Karadeniz
  15. Balkan

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