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Kadın - Aile Canan Karatay sırrını açıkladı! Sofranızdan eksik etmeyin, sigarayı bıraktırıyor! Şifa gibi yiyeceği açıkladı
Kadın - Aile

Canan Karatay sırrını açıkladı! Sofranızdan eksik etmeyin, sigarayı bıraktırıyor! Şifa gibi yiyeceği açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 21:55:00 - 2024-09-09 11:31:56
Canan Karatay sırrını açıkladı! Sofranızdan eksik etmeyin, sigarayı bıraktırıyor! Şifa gibi yiyeceği açıkladı

İnsan sağlığı için önemli tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay sirkeyle ilgili de önemli tavsiye verdi.

Sigarayı bırakmak isteyenler için Prof. Dr. Canan Karatay’ın önerdiği kaya tuzu, tat alma duyusunu yeniden düzenlemenin yanı sıra birçok sağlık faydası sağlıyor. İşte, Karatay’ın kaya tuzu hakkında söyledikleri ve tuzun vücut üzerindeki etkileri…

Prof. Dr. Canan Karatay, sigarayı bırakmak isteyenler için etkili bir öneride bulundu. Uzman isim, rafine şeker ve tuzun tat alma duyusunu bozduğunu ve bu sorunun kaya tuzu ile çözülebileceğini belirtti. Sigaranın sağlık üzerindeki zararlı etkilerinin yanı sıra, kaya tuzunun vücudumuza olan faydalarına dair verdiği bilgilerle dikkat çekti. İşte, Karatay’ın sigara bırakma ve genel sağlık için önerdiği şaşırtıcı yöntemler!

KAYA TUZU İLE TAT ALMA DUYUSUNU YENİDEN BAŞLATIN

Prof. Dr. Canan Karatay, sigarayı bırakmak isteyenler için kaya tuzunun önemine vurgu yaptı. Karatay, kaya tuzunun içerdiği mineraller sayesinde bozulmuş tat alma duyusunun düzeltilmesine yardımcı olabileceğini belirtti. “Rafine şeker içeren hazır gıdalar, tat alma duyumuzu bozar. Kaya tuzu, bu durumu yeniden düzenleyebilir,” diyen Karatay, bu yöntemin sigara krizlerini yönetmede de etkili olduğunu ifade etti.

KAYA TUZUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Kaya tuzu, sadece tat alma duyusunu değil, aynı zamanda genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler sağlar. İşte, kaya tuzunun bazı sağlık faydaları:

Elektrolit Dengesini Sağlar: Vücuttaki su ve mineral dengesini koruyarak elektrolit seviyelerini düzenler.
Sindirim Sistemini Destekler: Mide asidini düzenlemeye yardımcı olur ve sindirimi kolaylaştırır.
Solunum Yollarını Rahatlatır: Astım ve bronşit gibi solunum yolu problemlerine karşı doğal bir çözüm sunar.
Cildi Güzelleştirir: Cildi toksinlerden arındırarak pürüzsüz ve yumuşak bir görünüm sağlar.
Ağız ve Diş Sağlığını Destekler: Dişleri beyazlatır ve ağızdaki bakterilerle savaşır.
Kan Basıncını Dengeler: Yüksek tansiyonu dengelemeye yardımcı olabilir.
Stresi Azaltır: Rahatlatıcı etkisi ile stresi azaltabilir.
Kemik Sağlığını Korur: Mineraller sayesinde kemik sağlığını destekler.

SİGARANIN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ZARARLARI! Sigaranın 4 zararı

Sigara içmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri uzun zamandır biliniyor. İşte başlıca zararları:

1- Akciğer Hastalıkları: Kronik bronşit, amfizem ve akciğer kanseri riskini artırır.
2- Kalp ve Damar Hastalıkları: Kalp krizi ve inme riskini yükseltir.
3-Kanser Riski: Akciğer dışında ağız, gırtlak, pankreas ve diğer organlarda kanser riskini artırır.
4- Solunum Yolu Enfeksiyonları: Bronşit ve zatürre gibi enfeksiyonlara yakalanma riskini artırır.

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