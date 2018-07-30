0553 313 94 23

Canan Karatay meslekten mi kovuldu?

Her konuşması günden olan ve bir anda dikkatleri üzerinde çeken İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın 2015 yılında yaptığı bir konuşma başına dert açtı. "Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" şeklindeki açıklaması nedeniyle Canan Karatay’a meslekten 15 gün uzaklaştırma cezasını almasına neden odu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:57
Canan Karatay meslekten mi kovuldu?

Her konuşması günden olan ve bir anda dikkatleri üzerinde çeken İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın 2015 yılında yaptığı bir konuşma başına dert açtı. "Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" şeklindeki açıklaması nedeniyle Canan Karatay’a meslekten 15 gün uzaklaştırma cezasını almasına neden odu.

Danıştay’dan Canan Karatay'a meslekten 15 gün men cezası

"Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" şeklindeki açıklaması nedeniyle şikayet edilen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men cezası, Danıştay 8. Dairesi tarafından onandı.

Peki Canan Karatay kimdir?

 

1943 yılında Elazığ'da doğdu. 1961 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. İngiliz hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı.

1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı.

Bu sırada Türkiye'de bir kardiyolog olarak (cerrahi yardım almaksızın) bir ilki gerçekleştirdi. Kalıcı ve geçici kalp pili implantasyonu tekniğini başarıyla uyguladı. Koroner Yoğun Bakım'da 'Vena Subklavya Ponksiyon' tekniğini yerleştirdi.

1976-1978 yılları arasında, Güney Afrika Cape Town Üniversitesi Groote Schuur Hastanesi'nde, dünyada ilk kez kalp nakli ameliyatını gerçekleştirmiş olan Christian Barnarnd'ın ekibinde çalıştı. Doçentlik tezini kalp nakli yapılmış hastalar üzerinde gerçekleştirdi. 1979 yılında doçent oldu.

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde, Cape Town'da eğitimini görmüş olduğu (şu anda ülkemizde yaygın bir şekilde uygulanmakta olan) 'femoral arter' yolu kullanılarak yapılan koroner anjiyografi tekniğini (Judgkin tekniği) yine ilk kez ülkemizde uyguladı ve bu uygulamayı ülkemize yerleştirdi.

1987-1995 yılları arasında State University of New York Health Science'de kalp hastalıkları alanlarında araştırmalar yaptı.

1995-1997 yılları arasında Gaziantep ve İstanbul'daki birçok özel hastanede, 'koroner yoğun bakım' ve 'koroner anjiyografi laboratuvarları'nı kurdu.

1997-2002 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002-2006 yılları arasında da Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

2006-2010 yılları arasında Türkiye'de ilk ve tek sağlık üniversitesi olan İstanbul Bilim Üniversitesi'nde rektörlük yaptı. Halen İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

M. Canan Efendigil Karatay, Ali Başak Karatay ile evlidir. Çiftin Mehmet Rahmi Karatay adında bir oğulları bulunmaktadır.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:57
  1. İstanbul
  2. Gaziantep
  3. Elazığ
  4. canan karatay
  5. canan karatay danıştay
  6. canan karatay ceza

YORUM YAZ

  • halil45halil4556 dk önce
    canan karataya yapilan resmen alalen HAKSIZLIK, ceza veren hakimleri görevinden men edilsin, halkin milletin hakimi deyil onlar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fenerbahçe'nin genç yıldızına Avrupa kancası!
  1. Fenerbahçe'nin genç yıldızına Avrupa..
  2. Mısır'dan Siyonist İsrail'e şaşırtan..
  3. “İstanbul, altın saklamada dünyanın..
  4. Yerli İHA'lardan sonra yerli İKA'lar..
  5. Ticarette Sahraaltı atağı
  6. Galatasaray yıldız isim için Milan'la..
  7. ABD'deki yangın durdurulamıyor! 50 bin..
  8. Halkı ölüme terk edip alçakları..
  9. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
  10. Fenerbahçe'nin genç yıldızına devler..
  11. Trump'a tepki: Çok sayıda tehdit..
  12. Bursa'da 1,5 ayda yumurtadan çıkıyor,..
  13. Anne babalar dikkat! Çocuğunuzun..
  14. Dolar yeni haftaya 4,8640 liradan..
  15. Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!..
  16. S. Arabistan'dan bir karar daha!
  17. Lise taban puanları yüzdelik dilimleri..
  18. 2018 Lise yerleştirme sonuçları MEB..
  19. LGS tercih sonuçları ile nakil..
  20. MEB LGS adrese dayalı tercih sonuçları..
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları