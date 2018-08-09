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Canan Karatay ateş püskürdü: Konuşursam yer yerinden oynayacak!

Meslekten men edildiği yolundaki iddiaları yalanlayan Prof. Dr. Canan Karatay, hukuki sürecin devam ettiğini belirterek "Millet benim devrim yaptığımı görüyor. Bunu ben söylemiyorum, herkes söylüyor. Hastalar, artık doktorları sorguluyor. Mesele bu. İktidarlarını sarstım. Konuşsam, yer yerinden oynayacak" dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:48
Canan Karatay ateş püskürdü: Konuşursam yer yerinden oynayacak!

İç Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay"Biraz daha az konuşsam iyi olacak, diye düşünüyor musunuz?" sorusuna "Yok canım. Ben size bir şey söyleyeyim mi, ben zaten az konuşuyorum! Konuşsam, yer yerinden oynayacak! Binde birini ancak söylüyorum, bakın neler oluyor. Ama alıştık, bu ülkede meyve veren ağaç taşlanıyor" yanıtını verdi.

Karatay, 'meslekten men edildiği' yolundaki yayınların kafa karışıklığına yol açtığını belirterek "Hastalar, artık doktorları sorguluyor. Soru soruyor en azından. Bundan da huzursuz ve tedirgin olan hekimler var. Halk uyandı, halk gerçeği gördü. Mesela ben ne dedim? "'yumurta yenebilir' dedim. E senelerdir 'Yumurta yemeyin' demiş bunlar. Şimdi birisi çıkıyor, 'Yumurta yiyin' diyor. Noluyor? Onlar 'Şimdi ben hastama ne diyeceğim?' diyor. Hasta gidiyor sorguluyor. Mesele bu. İktidarlarını sarstım. O yüzden benden hoşlanmıyorlar" dedi. Açıklamalarının toplumda doktorlarla ilgili kafa karışıklığına neden olduğunu belirten Karatay'ın Arman'a anlattıklarından öne çıkanlar şöyle:

MESLEKTEN MEN EDİLDİĞİ İDDİASI

En son Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk. Hukuk süreci devam ediyor yani, bitmedi. Zaten eğer ortada kesinleşmiş bir ceza var ise bu niye şimdiye kadar uygulanmadı? 3 sene oldu. Her sene bu zamanlar aynı şey oluyor, adli tatile giriliyor, hoooop bunlar başlıyor köpürdetmeye. Bu da biraz manipülasyon gibi geliyor bana...

HABERLERİ BASINA SERVİS EDİYORLAR

Bakın, biz itiraz ettik. Hukuk süreci böyle bir şey. Onlar da itirazımıza itiraz ettiler, üst üste müracaatlar oldu. İdare Mahkemesi okumadan, gerekçe göstermeden, “Bu ceza uygulanacak!” dedi. Biz de Anayasa Mahkemesi’nde itiraz hakkımızı kullandık, neticeyi bekliyoruz. Şubat 2018’de müracaat etmişiz. Anayasa Mahkemesi de 13 Mart’ta bizim müracaatımızı kabul etmiş. Sonucu bekliyoruz. Henüz “Cezası kesinleşti!” diye bir şey yok yani. Ama bunlar adli tatil başlar başlamaz bunu yapıyorlar. Bu haberi, temcit pilavı gibi basına servis ediyorlar. E çünkü yazın bu sıcakta okunuyor bu haberler!

BU İŞ ÇIKAR ÇATIŞMASINI GEÇTİ HUSUMETE DÖNÜŞTÜ

Artık çıkar çatışmasını geçti, ‘husumete’ dönüştü. Biliyorsunuz, ben şeker yüklemesi yapılmasın gebelere dedim. Hala diyorum. Bakın, şeker yüklemesi normal bir kişiyi bile bayıltır. Bir hamilenin bayıltılması doğru değil, hepimiz hamile kaldık biliyoruz. Yanlış bu! Sadece düz mantık yetiyor bunu kavramaya. Bundan yola çıkarak “Ona gerek yok, şöyle şöyle de yapılabilir!” dedim diye çılgına döndüler. Ama asıl sebep, zaten beni öyle suçluyorlar, “Halk onu çok seviyor, onu dinliyor, onu susturalım!”

KONUŞSAM YER YERİNDEN OYNAYACAK

Yok canım. Ben size bir şey söyleyeyim mi, ben zaten az konuşuyorum! Konuşsam, yer yerinden oynayacak! Binde birini ancak söylüyorum, bakın neler oluyor. Ama alıştık, bu ülkede meyve veren ağaç taşlanıyor...

BU YAYINLAR KAFA KARIŞIKLIĞINA YOL AÇAR MI

Valla, kafa karışıklığına yol açtığı kesin ama benimle ilgili değil, doktorlarla ilgili. Çünkü hastalar, artık doktorları sorguluyor. Soru soruyor en azından. Bundan da huzursuz ve tedirgin olan hekimler var. Halk uyandı, halk gerçeği gördü. Mesela ben ne dedim? “Yumurta yenebilir!” dedim. E senelerdir “Yumurta yemeyin!” demiş bunlar. Şimdi birisi çıkıyor, “Yumurta yiyin!” diyor. Noluyor? Onlar “Şimdi ben hastama ne diyeceğim?” diyor. Hasta gidiyor sorguluyor. Mesele bu. İktidarlarını sarstım! O yüzden benden hoşlanmıyorlar.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 13:48
  1. hürriyet
  2. canan karatay

YORUM YAZ

  • HaticeHatice1 dk önce
    Karatay hakli oldugu cok seyler var oda doktorlarin sunu yeme bunu yeme dediklerine bakmayin benim kalp damar cerrahisi doktor akrabam var mesela diyorki bobrek hastaligi en cok oruc tutanlarda oluyor diyor halbuki allah midenin dinlenmesi sagligina kavusmasi icin orucun faydalarinisoyluyor neden oruc insani hasta etsinki tamam oruc tutmayalim bu sefer manevi hastaligimizdan nasil kutulacagiz mesela eczacilarla bazi doktorlar anlasirlardi eskiden doktor hastasini o eczaneye yonlendirir doktor o eczaneden alirdi komisyonunu simdi ilac firmalari masallah doktorlari eczacilari yasatiyorlar yurtdisi seyahatleri turkiyede en guzel yerlerde tatiller bunlar saglaniyor doktorda o firmanin ilaclarini hastasina yaziyor daha bunlar hicbirsey degil kimbilir daha neler yapiliyordur o yuzden karatayla ugrasirlar basit bir sey yillarca tereyagi damar sertligi yapiyor diye icine ne katildigini bilmedigimiz kati yag kullandik sonra aycicek yagi kullandik halbuki diger tarafta dogal olan zeytinygiimizi anadolunun taze yagindan mahrum kaldik bizim nesil bizden sonraki nesil iyi ama son nesil cocuklar gencler o kadar sagliksiz yetistiki bunyeleri o kadar zayif kaldikisisman olmak saglikli olmak degildir belki cusseli gorunuyorlar sporlarla ama dopingliler cunku cocukken sagliksiz beslendiler mesela kolestrol yuksek diyorlar yok etten oluyormus etten olsa doguda cukurovada olur yani karatayin dedigi gibi mesela benim babam babaannem etin yagini yerlerdi vede maasallah ne tansiyon ne kolestrol vardi babaannem hacamat yaptirirdi ayagina suluk koyardi kirkbirkere masallah disleri bile kendi disleriydi gripinden baska ilac kullanmazdi allahin verdigi omru sonu geldi 90 kusur yasinda oldu simdi ise insanlar hem hastalik hastasi hemde herseye ilac kullaniyor en onemli hastalik ise manevi hastalik once ondan kurtulmanin yolu kurandan abdestten namazdan geciyor normal beslenirse ibadetlerini yerine gore yaparsa insallah sikintilarindan ve hastaliklardan kurtulur ama canan karatayin dediklerine dikkat etmekte fayda var dogrulari soyledigi cok sey var o yuzden cekemiyorlardir
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ54 dk önce
    Konuş sayın hocam yer yerinden oynarsa oynasın millet gerçekleri öğrensin. Doktorlar küresel ilaç çetelerinin esiri olmuş, kimse çıkıp doğruları söylemiyor, söyleyenlerinde durumu belli. Modern tıp adı altında insanları zehirleyip duruyorlar. Verdikleri ilaçlar bir yeri yaparsa üç yeri yıkıyor. Hastanelere gidip şifa bulan filan yok, istisnalar hariç.Dünyada ilaç sektöründe dönen para petrol ve silah sektöründen çok daha fazla. Devletin hiçbir işe yaramayan ilaçlara giden parasınınsa haddi hesabı yok
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL56 dk önce
    Lütfen konusun Canan hanim..konusunda kimlerin proflari,doclari gercek veya satin alinmis(torpiller!!!)..kimleriki fetöden verilmis..kesin bildiginiz cooook seyler var..konusursaniz bu alanda temizlenmeye baslanir..bu sadece bir misal!!!
  • Niye ki?Niye ki?1 sa önce
    Çok moda olan bu 'konuşursam yer yerinden oynar' ifadesi Karatay' a pek uygun düşmedi!
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