0553 313 94 23

Canan Karatay: Kayseri pastırması en sağlıklı besin

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı Kayseri 2. Kitap Fuarı'ndaki söyleşisinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Kayseri pastırmasının doğal olmak şartıyla en sağlıklı besin olduğunu söyledi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 15:40
Canan Karatay: Kayseri pastırması en sağlıklı besin

Kayseri 2. Kitap Fuarı’na katılan Prof. Dr. Canan Karatay, Kayseri pastırmasının doğal olmak şartıyla en sağlıklı besin olduğunu söyledi. İçine nitrat katılmamış pastırmanın her halinin sağlıklı olduğunu belirten Karatay, "Bol bol yiyin diyemem, çünkü çok pahalı" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 130 yayınevi ile 250’yi aşkın yazar, şair ve sanatçının katılacağı 2. Kitap Fuarı’na katılan Canan Karatay, sağlıklı yaşama dair söyleşisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Pastırma en sağlıklı besindir"

Kayseri’nin ünlü yiyeceği pastırmanın, doğal olmak kaydıyla en sağlıklı besin olduğunu kaydeden Karatay, son yıllarda daha hızlı olması için pastırmaya nitrat katıldığını duyduğunu ve bundan dolayı üzüldüğünü dile getirdi. Doğal olan pastırmanın insan vücudunun ihtiyaç duyduğu protein ve yağı dengeli biçimde barındırdığını belirten Karatay, kesesi müsait olan için pastırmanın bol bol tüketilmesini önerdi. Karatay, şunları söyledi:
"Birkaç yıldır pastırmaya nitrat katıldığını duydum, çok üzüldüm. Lütfen geleneklerimizden çok uzaklaşmayalım. Bin 500 kazanacağımıza, 500 kazanalım. Eti ihtiyacı olduğu ısıda kurutarak yiyelim. Yapılışını hızlandırmayalım, aç gözlülük yapmayalım. Pastırma en sağlıklı besindir, kesesi müsait olana. İnsan vücudu protein ve yağdan oluşur. Protein ve hayvansal yağın insan vücuduna dengeli olarak girmesi lazım. Protein 3 ise yağ da 1 olmalıdır. Onun için yağlı kırmızı et tüketmeliyiz. Pastırma protein ve yağın dengeli olduğu bir besindir. Nasıl isterseniz öyle yiyin; bir gün pastırmalı yumurta yersiniz, bir gün pastırmanın yanında yeşillik yersiniz. Ama tüketmekten korkmayın. Bol bol yiyin diyemem, çok pahalı."

"Unlarda bromür kullanımını yasaklayın”

21 Ekim Küresel İyot Eksikliği Günü'ne dair açıklamalarda da bulunan Karatay, ekmekte bulunan bromür, diş macunlarındaki florür ve çamaşır sularındaki klorürün iyot eksikliğinin en önemli nedenleri olduğuna dikkat çekti. Unlarda bromür kullanımı konusunda hükumete çağrıda bulunan Karatay, "İyot çok önemli bir mineraldir. Doğal olarak insan vücudunda bulunmalıdır. Tüm hücrelerimiz iyotu kullanır. İyot eksikliği tiroid, pankreas, prostat, meme kanserine, haşimato hastalığına neden olur. İyot eksikliğine neden olan da vücuda giren bromürdür, florürdür, klorürdür. Bunlar iyodür ile kardeştir. Ekmekte, unlarda yüzde 10 bromür katkısı vardır. Bu bromür katkısının yasaklanmasını istiyorum, eğer kanser olmak istemiyorsak. Buradan hükumete sesleniyorum; kanseri önlemek istiyorsanız bromürü yasaklayın. Artık un firmaları da bana kızıyor. Ama unlara artık bromür eklemesinler, eskiden iyodür eklenirdi, iyot eklesinler. Florür diş macunlarında vardır, o da vücuda fazla girdiğinde iyot reseptörlerini kullandığı için vücut iyodu kullanamıyor. Klorür bütün çamaşır sularında var. Titiz hanımlar kusura bakmasın; evi klorürle zehirliyorlar. Çocukların astım olması, habire sık sık hastalanması, burunlarının tıkanması klorürden, çamaşır suyundan kaynaklıdır” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 15:40
  1. Kayseri 2. Kitap Fuarı
  2. Prof. Dr. Canan Karatay
  3. Kayseri pastırması
  4. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  5. Canan Karatay
  6. 21 Ekim Küresel İyot Eksikliği Günü
  7. İyot
  8. bromür
  9. florür
  10. klorür

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'de "İstanbul" çatlağı
    1. Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'de..
    2. Hırsızlık hastalığı en çok kadınlarda..
    3. Rusya, katil Esed ile görüştü
    4. Bakanlık uyardı: Hemen onaylamayın!
    5. Vahşet! Aç bırakıp öldürdükten sonra..
    6. Mutfak için bir tutam pratik bilgi
    7. Önce tüfekle ateş açtı, ardından..
    8. Yunanistan’ın yeni Dışişleri Bakanı..
    9. Canan Karatay: Kayseri pastırması en..
    10. Komşuda 101 öğrenci hastaneye kaldırıldı
    11. Bakan Pekcan resmen açıkladı: Tek tek..
    12. Güzel bir pilav için bunları unutmayın
    13. Suudi Arabistan ısrar ediyor! Yeni..
    14. Bu durum "Suudi Arabistan'a öldürme..
    15. Başkan Erdoğan: Ülkenin geleceği,..
    16. Şer ekseni, şımarık Prens Selman'ın..
    17. Gaziantep'te isyan ettiren manzara!..
    18. Hain saldırı! 1 özel harekat polisi..
    19. Öğle tatilinde atölyeye gitti, "üretim..
    20. Mehmetçik'in eğitimi sırasında Van..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?