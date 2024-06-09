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Kadın - Aile Canan Karatay ısrarla peş peşe tavsiye etti: Yaşlanmayı geciktirip saçları ışıl ışıl yapan besin potansiyelini arttıracak
Kadın - Aile

Canan Karatay ısrarla peş peşe tavsiye etti: Yaşlanmayı geciktirip saçları ışıl ışıl yapan besin potansiyelini arttıracak

Yeniakit Publisher
2024-06-09 11:17:00 - 2024-06-09 11:56:17
Canan Karatay ısrarla peş peşe tavsiye etti: Yaşlanmayı geciktirip saçları ışıl ışıl yapan besin potansiyelini arttıracak

Pekmezle birlikte tüketildiğinde vazgeçilmez bir lezzet sunan tahin, kan dolaşımını düzene sokmasının yanı sıra yaşlanma belirtilerini de en aza indirerek, doğal bir kişisel bakım alternatifi olarak dikkat çekiyor.

Pekmezle birlikte tüketildiğinde vazgeçilmez bir lezzet sunan tahin, kan dolaşımını düzene sokmasının yanı sıra yaşlanma belirtilerini de en aza indirerek, doğal bir kişisel bakım alternatifi olarak dikkat çekiyor.

Canan Karatay tahinin kan dolaşımını düzenleyerek damar tıkanıklığı tedavisine destek olduğunu belirtiyor.

Tahin, antiinflamatuar özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirmesinin yanında kolesterol seviyesini düşürür, kalp hastalıkları ve felç riskini de azaltır. Ayrıca tahinin içindeki kalsiyum ve magnezyum da kan basıncını düşürmekte etkilidir.

Eski şifa kitaplarında birçok hekimin önerdiği tahin ve limon karışımı sadece kan yapıcı ya da yorgunluk önleyici değil aynı zamanda enerji depolarını güçlendirici oluşuyla öne çıkıyor. Kadın ve erkeklerde doğurganlığı artıran tahin, kısırlık riskini azaltır.

Tahin bol miktarda B vitamini içerdiğinden, hücreleri yenileyerek saçların daha parlak olmasını sağlar.
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İçerdiği çinko sayesinde ise cildin yenilenmesine ve cildi sağlıklı tutan kolajenin üretiminde aktif rol oynar.

Ayrıca tahin üretimindeki ana maddelerden olan susam tohumları, cilt hücrelerinin yenilenmesine ve erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesine yardımcı olan amino asitler, E vitamini, B vitamini, mineraller ve yağ asitlerini içerir.

Tahin, içerdiği Omega 3 ve Omega 6 sayesinde sinir hücrelerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler ve sinir sisteminin düzenli çalışmasına da yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde tahin, hafızayı güçlendirir, beynin işleyişine katkı sağlar.

Tahin, kalp sağlığını destekleyebilecek yağ asitleri içerir. posta'nın aktardığı haberde: Özellikle oleik asit (mono doymamış yağ asidi) ve linoleik asit (poli doymamış yağ asidi) bulunur. Bu yağlar, kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir ve kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürebilir.

Tahin, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir ve potasyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, kemik sağlığından kas fonksiyonlarına kadar bir dizi vücut fonksiyonunda kritik bir rol oynarlar.

Özellikle vegan veya vejetaryen diyetlerde, tahin demir alımını artırabilir. Demir, kan üretimi ve vücutta oksijen taşınması için önemlidir.

Tahin, E vitamini ve antioksidanlar gibi besin maddeleri içerir. Bu bileşenler, bağışıklık sistemi fonksiyonunu destekleyebilir ve serbest radikallerle savaşarak hücresel zararı azaltabilir.
Tahin, lif açısından zengindir ve bu nedenle sindirim sağlığına katkıda bulunabilir. Lif, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik edebilir, kabızlığı önleyebilir ve sindirim sistemi rahatsızlıklarını hafifletebilir.

Tahin, içerdiği lizin sayesinde cilt sağlığını iyileştirebilir. Lizin, vücudun kolajen üretimine katkıda bulunur ve bu da cildin elastikiyetini ve gençliğini korumaya yardımcı olabilir.
Tahinin faydalarını elde etmek için, dengeli bir diyet içinde düzenli olarak tüketebilirsiniz. Ancak, tahin kalorili bir gıda olduğu için miktarını kontrol etmek önemlidir, özellikle kilo kontrolü yapılıyorsa.

Ayrıca, tahin alerjisi veya susam tohumlarına karşı hassasiyeti olan kişilerin dikkatli olması gerekmektedir. Herhangi bir sağlık sorununuz veya özel bir diyetiniz varsa, sağlık profesyoneli ile danışmanız önemlidir.

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