Canan Karatay: İftarda paça çorbası tüketin! Paça çorbası tarifi nasıl yapılır?

Tadı damaklarda iz bırakan aynı zaman da yedikçe yemek isteyeceğiniz paça çorbası hem kemik sağlığı hem de vücudun her bölgesine ayrı ayrı şifa sağlayan bir lezzet. Bağ dokularının ihtiyacı olan bir takım besinlerin vücuda alınmasına yardımcı olan önemli bir besin kaynağı olan paça çorbası, Dr. Canan Karatay'ın önerdiği bir çorba.

Paça çorbasının önemini her fırsatta vurgulayan Canan Karatay, iftarda orucu bu çorbayla açmanın faydalarını anlattı.

Ramazan'da iftara yakın baş ağrısının sebebinin açlık değil susuzluk olduğunu belirten Canan Karatay, doğal yiyecekleri önerdi.

Canan Karatay'ın iftar ve sahur önerisi

İftar ve sahurda bol su içilmeli

İşlenmiş, hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmalı

Şekerli ve gazlı içecekler tüketilmemeli

Sahura kalkmadan oruç tutulmamalı

Sahurda omlet yenebilir. Yumurta çok önemli ama köy yumurtası olacak. Bir de köy tereyağı olacak. Yanında zeytin, turp ve yeşillik de çok önemli. İçecek olarak şekersiz süt ve kahve olabilir. Seviyorsanız ayran içebilirsiniz. Kahvaltıya alışıksanız, kahvaltı yapılabilir. Sabah çorbası da önemlidir ama tok tutmaz. Burada en önemli şey susuz kalmamak. Bir iki gün önceden vücudu sulandırmaya başlamamız lazım.

Şimdikiler eski ramazan pidesi gibi değil ama küçük bir parça içine bol tereyağı sürerek tüketilebilir. Peynir de çok önemli. Tam yağlı peynir ve tam yağlı yoğurt da yenmeli. Bir avuç kadar kuru ceviz, fındık, fıstık da olabilir.

"İftarda paça çorbası tüketin"

İftar listesi de paylaşan Canan Karatay, şunları öneriyor:

"Orucumuzu paça çorbasıyla açabiliriz. Mercimek, tarhana veya yayla çorbası da olabilir. Yanında tabii ki su tüketmeliyiz. Sağlıklı yerseniz, aç kalmazsınız.

Vücudun ihtiyacı olmayan miktarda gıdalar vücuda girdiği zaman gaz, şişkinlik, kabızlık yapar. Bir de iftarda, bağırsakların iyi çalışması için mutlaka zeytinyağı ve kahve içmek çok önemli. Çorbadan sonra bir süre yemeyelim. Daha sonra o akşam ne yapıldıysa yenebilir. Sahura kadar bol bol su içelim."

Paça çorbası nasıl yapılır?

İnanılmaz faydalı evde paça çorbası tarifi

Canan Karatay'ın önerdiği bir çorba. Peki paça çorbası evde nasıl yapılır? En kolay tarifiyle paça çorbasına dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Paça çorbası tarifi

Malzemeler

5 parça kuzu paçası

1 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

Terbiyesi için;

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım limonun suyu

2 adet yumurta sarısı

Sosu için;

5 yemek kaşığı sirke

2 diş sarımsak

Paça çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle kuzu paçalarını yıkayıp derince bir tencerenin içine aktarın. Tuz ve su ilave ederek yaklaşık 1-1,5 saat kadar kaynamaya bırakın. Sonrasında terbiyesini ve sosunu hazırlayabilirsiniz.

Terbiyesi için; tereyağını tavada eritin. Üzerine unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun. Kıvam alınca kaynayan paçanın suyundan yaklaşık olarak yarım çay bardağı kadar ilave edin. Ayrı bir kasenin içerisinde limon suyu ve yumurta sarılarını iyice çırpın. Hazırlanan terbiyenin içerisine yavaş yavaş karıştırarak kıvam almasını sağlayın. Hazırladığınız terbiyeyi kesilmemesine dikkat ederek kaynayan paça suyunun içine yavaş yavaş ilave ederek bağlayın. Birkaç dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Sosu için; sirke ile ince ince rendelenmiş sarımsakları karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirin. Eğer seviyorsanız tavada kırmızı toz biberle tereyağını eriterek paça çorbasının üzerine ilave edebilirsiniz. Sıcak sıcak mutlak tüketilmesi gereken bir çorbadır.

Afiyet olsun...