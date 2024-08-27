Canan Karatay bu sefer cilt bakıma el attı! Cilt bariyerini güçlendirmek için bir parçası yeter: Sivilceleri yok ediyor, egzama ve mantarı bitiriyor

Doğal sabunlar, yüzyıllardır cilt bakımında kullanılan besleyici ürünler arasında bulunuyor. İçeriğindeki bileşenler, cilt sağlığına olan faydalarıyla bilinir. Bu sabunların düzenli kullanımı, cildinize birçok açıdan katkı sağlayabilir. Peki, Canan Karatay'ın da önerdiği o doğal sabunun cilde faydaları nelerdir?

CANAN KARATAY ÖNERİYOR!

Cildiniz çok güzel görünüyor. Röportajlarınızda herhangi bir ilaç kullanmadığınızı belirtiyorsunuz. Enerjinizdeki ve cildinizdeki sırrın sebebi nedir?

"Yeşil kalıp sabun. Yıllarca yeşil kalıp sabun kullanırım. Amerika'dayken de gelen gidenlerden hep yeşil kalıp sabun istedik. Şöyle bir anım var. Bir arkadaşımın kız kardeşine onkoloji tedavisi uygulanıyordu. Meme kanseri oldu. Kemoterapi sırasında ayaklarında ve ellerinde yaralar açıldı. Amerika'da her şey denendi. Konuşurken arkadaşıma kardeşi için yeşil kalıp sabunu önerdim. Elazığ'dan saf zeytinyağlı sabun geldi. Kimyasalları kesti ve o kız sabun kullandı. 15 günde ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bu şekilde sabun popüler oldu. Bundan sonra misafirliğe giderken Amerikalılar benden sadece yeşil kalıp sabun istedi. Bu da arkadaşlarım arasında böyle bir anıydı."

ZEYTİNYAĞLI SABUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Zeytinyağlı sabunun en önemli faydalarından biri, cildi derinlemesine nemlendirme yeteneğidir. Zeytinyağı, doğal yağ asitleri ve E vitamini açısından zengindir. Bu bileşenler, cildin nem dengesini koruyarak cildin yumuşak ve pürüzsüz kalmasını sağlar.

Özellikle kuru ciltler için ideal olan zeytinyağlı sabun; ciltteki kuruluk, pullanma ve çatlak gibi sorunları hafifletmeye yardımcı olur. Düzenli kullanımda cildin nem bariyerini güçlendirir ve dış etkenlere karşı daha dirençli hale getirir.

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Zeytinyağlı sabunun antioksidan özellikleri de cilt sağlığı için büyük bir avantajdır. Zeytinyağı, yüksek oranda antioksidan içeren bir bileşen olan polifenolleri içerir. Antioksidanlar, cilt hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasardan korur.

Serbest radikaller; ciltte erken yaşlanmaya, ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşmasına yol açabilir. Zeytinyağlı sabun kullanımı, ciltteki bu yaşlanma belirtilerini geciktirmeye yardımcı olur. Böylece cildin daha genç, taze bir görünüm kazanmasını sağlar.

Zeytinyağlı sabunun düzenli kullanımı, ciltteki kızarıklık, kaşıntı ve tahrişi azaltabilir. Egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıklarına sahip olanlar için de rahatlatıcı bir etki sağlayabilir.

Zeytinyağlı sabunun antibakteriyel özellikleri, ciltteki akne ve sivilce gibi sorunları önlemede yardımcı olabilir. Zeytinyağı, doğal antibakteriyel ve antifungal bileşenler içerir. Bu özellikler, ciltte bakteri ve mantarların üremesini engelleyerek sivilce ve akne oluşumunu azaltır.

Zeytinyağlı sabunun antibakteriyel özellikleri, ciltteki akne ve sivilce gibi sorunları önlemede yardımcı olabilir. Zeytinyağı, doğal antibakteriyel ve antifungal bileşenler içerir. Bu özellikler, ciltte bakteri ve mantarların üremesini engelleyerek sivilce ve akne oluşumunu azaltır.

Zeytinyağlı sabun, aynı zamanda cilt tonunu dengelemeye ve lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Zeytinyağının içerdiği E vitamini, ciltteki koyu lekelerin görünümünü hafifletir ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur. Düzenli olarak zeytinyağlı sabun kullanmak, ciltteki renk farklılıklarını azaltır. Daha eşit ve aydınlık bir cilt görünümü sağlar.

posta'nın aktardığı bir diğer önemli faydası ise zeytinyağlı sabunun cildi rahatlatıcı etkisidir. Zeytinyağı, cildin doğal bariyerini güçlendiren ve cildi yumuşatan maddeler içerir. Bu da stresli bir günün ardından zeytinyağlı sabunla duş almanın rahatlatıcı bir etki yaratmasına neden olur. Ciltte bıraktığı hoş koku ve yumuşak his, zeytinyağlı sabunu cilt bakım rutininizin vazgeçilmez bir parçası haline getirir.