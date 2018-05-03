Canan Kaftancıoğlu'nun Temel Karamollaoğlu sessizliği

24 Haziran'da yapılacak seçimler önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşen muhalefet partileri anlaşmaya vardı.

CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti hafta sonu yapılan anlaşmanın detaylarını açıklayacak. İttifakta; CHP ile Saadet Partisi'nin yan yana gelmesi parti tabanlarında rahatsızlığa neden oldu.

İttifakın vücut bulmasından sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Temel Karamollaoğlu ile ilgili attığı tweet etkileşim almaya başladı. Kaftancıoğlu ise bu ittifak konusunda sessizliğini sürdürüyor.