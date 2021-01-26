Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal ile ilgili son çıkışı CHP'yi karıştırdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal ile ilgili sözde hassasiyeti geçmiş konuşmalarına bakıldığında lafta kalıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde, 'Ben Atatürk demem Mustafa Kemal derim’ sözleri CHP'de büyük bir depreme yol açmıştı. Aynı Kaftancıoğlu, “Ben Mustafa Kemal’in askerleriyiz ifadesini doğru bulmuyorum. Militer bir dil olmasından öte birey olmanın önüne geçen bir ifade” çıkışında bulunmuştu. Kaftancıoğlu bu kez “Atatürk ile sorunu olanla dostluk bile yapmam” sloganları atmaya başladı. Bu dansözlüğü ise CHP'de yeni bir krizin kapsını araladı.

CHP'li vekil Mehmet Ali Çelebi, Canan Kaftancıoğlu'nun bir canlı yayında sarfettiği sözlere çok sert tepki gösterdi.

Canan Kaftancıoğlu’nun Halk TV’de katıldığı programdan bir bölüm paylaşan Çelebi, “Katledilen aydınımız Ümit Kaftancıoğlu anmasına katılıp,gelini olduğu için hanımefendiyi tanıdım. Cezaevinden tanımam. Aynı PM’de görev yaptığı birini cezaevinde zannetmesi trajikomik. Abimle tanışıklığı sebebiyle evine bir kez gittim. Davalardaki konumuna gelince aşağıdadır" dedi.

'Dostluk yapmam' dedi ama...

Canan Kaftancıoğlu, programda Mehmet Ali Çelebi’nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yazdığı mektuba ilişkin değerlendirmeler yapmıştı. Kaftancıoğlu “İlk doğdum günden itibaren hiç değişmedi fikirlerim. Ben Cumhuriyetin var ettiği Anadolu’dan yetişen bir kız çocuğuyumdur. 50 yaşına geliyorum fikirlerim yine aynı. Ben bunu şunun için söylüyorum. CHP’de olsun ya da olmasın Atatürk ile sorunu olan biriyle değil siyaset yapmayı çok net söylüyorum evine gidip dostluk yapmayı bile doğru bulmam" demişti.