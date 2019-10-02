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Canan Kaftancıoğlu'nun kayyum kararı CHP'yi karıştırdı

Skandal çıkışlarıyla gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Şişli İlçe Teşkilatına kayyım ataması, parti içinde krize neden oldu. CHP eski İstanbul miletvekili aday adayı Özlem Ağırman, Kaftancıoğlu'nun kayyım hamlesine sert çıktı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 13:04
Canan Kaftancıoğlu'nun kayyum kararı CHP'yi karıştırdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Şişli İlçe Teşkilatına kayyım ataması CHP'de seslerin yükselmesine sebep oldu. CHP eski İstanbul miletvekili aday adayı Özlem Ağırman, “CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tefrikaları devam ediyor. Demokrasinin sadece popülist yanını seven bu hanım CHP’yi İstanbul örgütünü karanlığa götürüyor." diyerek tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP İl Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen toplantının ardından, oy birliği ile CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulunu görevden aldı.

Edinilen bilgilere göre, Kaftancıoğlu'nun CHP'nin kongre sürecine kısa bir süre kala yaptığı bu hamle, Şişli İlçe Başkanı'nın kendisine rakip olarak çıkabileceği ihtimali üzerine olduğu söyleniyor.

CHP'deki hiçbir gerekçe gösterilmeden yapılan bu kayyum ataması, parti içini karıştırdı.

Takvim'in haberine göre; 24 Haziran seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili aday adayı olan Özlem Ağırman, Kaftancıoğlu'nun bu kararına çok sert tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin, Diyarbakır ve Van'a yaptığı kayyum atamalarını eleştirdiği tweetlerini hatırlatan Ağırman, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tefrikaları devam ediyor. Demokrasinin sadece popülist yanını seven bu hanım CHP'yi İstanbul örgütünü karanlığa götürüyor. Şimdi de Şişli CHP il örgütüne kayyım atamış. Hani seçilmiş yerine kayyum atanamazdı, itiraz ediyordunuz AKP'ye?" ifadelerini kullandı.

Şişli İlçe Teşkilatı'na kayyum atanması durumunun gerekçesinin açıklanması gerektiğini dile getiren Ağırman, "CHP Şişli İlçe yönetiminin neden görevden alındığı topluma açıklanmaz ise bu darbedir. AKP'ye pas vermektir. Bugüne kadar AKP'ye yapılan tüm eleştirilerin meşruiyetini kaybetmesi demektir" diye yazdı.

Sözde özgürlük ve demokrasiyi savunan CHP'yi de eleştiren Ağırman, "Seçileni görevden almak ve yerine adamlarını atamak ne anlama geliyor? Bu CHP mi demokrasiyi, özgürlükleri savunacak? Utanmayacaklar mı bunu toplumda anlatırken?" dedi.

Kaftancıoğlu ne demişti?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyilerine kayyum atanmasına tepki göstererek, "Halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, "Birileri ileri demokrasi demişti değil mi? Halk iradesine bir darbe daha: Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir" demişti.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 13:04
  1. Van
  2. Mardin
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. canan kaftancıoğlu
  6. Özlem Ağırman

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 9 dk önce
    Domuzcu Canan, Demokrasisi. İşine Gelirse Öyle, İşine Gelmezse Böyle.
  • milletin ızdırabımilletin ızdırabı10 dk önce
    Müslüman bir ülkeyi bu kafirler neden yönetmek isterler? Bunlar ülkeyi kendilerinin mi sanırlar? Bunların topunu birden ne zaman imha edeceğiz? chp açılmamak üzere bir daha ne zaman kapanacak? Tüm bu sorular aynı adrese gidiyor

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