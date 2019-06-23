Seçimden önce kayıplara karışan Kaftancıoğlu ortaya çıktı! 23 Haziran seçiminden önce kayıplara karışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkanlığı İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun seçim sonucunu bekleyen fotoğrafını paylaştı.

Yenilenen İstanbul seçiminde oy sayım işlemine geçilmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. 31 Mart akşamı İmamoğlu ve CHP İstanbul teşkilatının çalışmalarına gönderme yapılan mesajda "Hazırız, başlıyoruz! #HerŞeyÇokGüzelOlacak" ifadeleri yer aldı. Tweette CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun fotoğrafı da paylaşıldı. Seçim bitti ortaya çıktı 31 Mart seçimlerinde oldukça eleştiri alan ve CHP seçmeni tarafından da tepki gören Canan Kaftancıoğlu 23 Haziran seçiminden önce kayıplara karışmıştı. Seçim öncesi görüntü vermeyen Kaftancıoğlu'nun oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ortaya çıkması dikkat çekti.

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