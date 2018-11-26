0553 313 94 23

Canan Kaftancıoğlu boş koltuklara konuştu

Mart yerel seçimlerinde İstanbul'u partisine kazandıracağını iddia eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, küçük salonları bile dolduramıyor.

26 Kasım 2018 Pazartesi 08:33
Canan Kaftancıoğlu boş koltuklara konuştu

Türkiye, mart ayında yapılacak seçimler için geri sayıma geçti. Siyasi partiler adaylarını belirledi, kamuoyuna açıklamak için belirli günleri seçti. Partilerin adayları merakla beklenirken, seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Salonu dolduramadılar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçimlerde İstanbul'u partisine kazandıracağından fazlasıyla emin. Öyle ki; Kaftancıoğlu hüsran durumunda istifa edeceğini söylemişti. Ancak seçim çalışmaları Canan Kaftancıoğlu'nun istediği gibi gitmiyor. Parti tarafından düzenlenen aday adayları tanıtım toplantısında salon boş kaldı. Kaftancıoğlu'nun da katıldığı etkinlik, hüsranla sonuçlandı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 08:33
  1. İstanbul
  2. Canan Kaftancıoğlu
  3. CHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Tarihin en büyüğü' deniliyordu... Kontrol altına alındı
    1. 'Tarihin en büyüğü' deniliyordu.....
    2. İnce: Ben söyleyeceğimi söyledim
    3. Kara yollarında durum
    4. Canan Kaftancıoğlu, boş salona konuştu
    5. İşte partilerin son oy oranları!
    6. Banksy’e el koydular! Sebebi ise...
    7. Günün âyet ve hadisi
    8. Terör örgütleri birbirine girdi! Üç..
    9. Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses..
    10. ABD'den İsrail'e 2 yeni F-35 savaş uçağı
    11. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya..
    12. Türkiye'den 2. kritik hamle... Tam gaz..
    13. Sabah solcuları akşam sağcıları kışkırtı
    14. Gözaltına alındı... Acun şikayetçi mi..
    15. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola..
    16. Gelecek hafta başlıyor! Asgari Ücret..
    17. ABD'den İsrail'e 2 yeni F-35 savaş uçağı
    18. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    19. ABD medyasından S-400 itirafı!
    20. Bilanço ağırlaşıyor! En az 29 ölü
    Egemen Bağış'tan önemli açıklama: Türkiye'ye ihtiyaçları var
    Egemen Bağış'tan önemli açıklama: Türkiye'ye ihtiyaçları var
    ABD ve YPG'den tehlikeli adım! Türkiye sınırına kuruluyor
    ABD ve YPG'den tehlikeli adım! Türkiye sınırına kuruluyor
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rus donanmasından Ukrayna savaş gemisine müdahale
    Rus donanmasından Ukrayna savaş gemisine müdahale
    İnanılmaz... Yolcu uçağını bir kral kullandı! Amsterdam'dan İstanbul'a getirdi
    İnanılmaz... Yolcu uçağını bir kral kullandı! Amsterdam'dan İstanbul'a getirdi

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    AK Parti'den kritik af açıklaması! 'Seçim sonrasında bakılır'
    AK Parti'den kritik af açıklaması! 'Seçim sonrasında bakılır'
    Brexit sonrası Macron'dan flaş açıklama! 'İngiltere bundan sonra...'
    Brexit sonrası Macron'dan flaş açıklama! 'İngiltere bundan sonra...'