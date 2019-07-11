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Çanakkale’yi kasırga vurdu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesini şiddetli yağış ve kasırga vurdu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:05
Çanakkale’yi kasırga vurdu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesini şiddetli yağış ve kasırga vurdu. İlçeye bağlı 7 köyde 20’den fazla ev ile 1 zeytinyağı fabrikasının çatısı uçtu. Devrilen elektrik direkleri sebebiyle köylere elektrik verilemezken, kerpiç duvarlı bazı ev ve ahırların duvarlarında çöküntüler meydana geldi. İlçenin turizm bakımından önde gelen mavi bayraklı sahilleri Sokakağzı ve Sivrice sahillerinde şiddetli fırtına birçok kayığı batırdı. Sahildeki şezlong ve şemsiyeler de fırtınada uçtu.


Meteorolojinin son bir haftadır uyardığı şiddetli yağmur ve fırtına yurdun özellikle batı bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur dün geceden itibaren bazı bölgelerde fırtına şeklinde görülmeye başlandı.


Edremit Körfezi ile birlikte özellikle Ayvalık ve Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ayvacık ilçesine bağlı Bademli, Koyunevi, Bektaş, Balabanlı, Korubaşı, Gürpınar ve Babakale köylerinde şiddetli fırtına ve yağmur sebebiyle 20’den fazla ev ile 1 zeytinyağı fabrikasının çatısı uçtu. Kerpiç olan 1 ahır tamamen çökerken, bazı ahır ve evlerinde duvarları yıkıldı. Fırtına sebebiyle 5 elektrik direği yerinden sökülüp devrildi. Bazı köylere bu sebeple elektrik verilemediği öğrenildi.


İlçenin turizm açısından önemli sahillerinden mavi bayraklı Sokakağzı ve Sivrice sahilleri de fırtına yüzünden zarar gördü. Kıyıda bağlanan bazı tekneler batarken sahildeki şezlong ve şemsiyeler de rüzgarda uçtu. Yaşanan afette ölen ya da yaralanan olmazken, Ayvacık Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından kriz masası oluşturulup bölgede zarar tespit çalışması başlatıldı.


İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Bektaş Köyü Muhtarı Halil Erdemir, "Gece 01.00 sularında hortum başladı. Fırtınayla beraber köyümüze çeşitli yerlere zarar verdi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik hatları zarar gördü. Çok şükür can kaybımız yok. Sadece maddi hasarla olayı atlattık. Şu anda AFAD, çevre şehircilik ve özel idareye bağlı ekipler çalışmalara devam ediyor" diye konuştu.


Bektaş köyü, Sivrice Koyu’nda esnaflık yapan Ahmet Güneş ise, "Her şey bir anda yaşandı. Kasırga iskeleleri, şezlongları ve şemsiyeleri uçurup denize attı. Allah beterinden saklasın. Çok korktuk" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:05
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