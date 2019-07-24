Çanakkale’yi dijitalleştiren TÜRKKEP’e ’Bilişim 500’de birincilik ödülü

Türkiye’nin en önemli sektörel araştırmalarından olan ’Bilişim 500-İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması’ tamamlandı. Çanakkale’de bulunan şirketlerin dijitalleşmesine katkı sağlayan TÜRKKEP bir kez daha Bilişim 500 listesine girerek hizmet sağlayıcıları dalında ‘İş Uygulamaları Kategori Birincisi Ödülü’nü kazandı.

Bu yıl 20’incisi düzenlenen ve Türkiye’nin bilişim alanındaki gelişimine katkı sunan teknoloji şirketlerinin dahil olduğu “Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi-Bilişim 500”araştırmanın sonuçları belli oldu. Şirketlerin e-dönüşümüne katkı sağlayan TÜRKKEP, bu yıl hizmet sağlayıcıları dalında ‘İş Uygulamaları Kategori Birincisi Ödülü’ne layık görüldü. İstanbul’da düzenlenen törende TÜRKKEP adına ödülü TÜRKKEP kurucu trtağı Ayhan Şehrin aldı.

İstikrarlı büyümesini sürdürüyor

Bilişim 500 kapsamında aldıkları ödülü değerlendiren TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, “TÜRKKEP olarak bir kez daha Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi arasında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. TÜRKKEP olarak 200’e yakın bayimiz ile Türkiye’nin her bölgesinde aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza özel çözümler sunarak şirketlerin dijitalleşmesi için çalışıyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin ilk özel kurumu olarak şimdiye kadar üzerimize aldığımız sorumlulukları yerine getirdik. 2018’i bir önceki yıla göre yüzde 55’lik büyümeyle kapattık. 2019’da da büyümemizi sürdürecek büyüme oranımızı en az yüzde 30’da tutacağız. Bugün yaklaşık 400 kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz. Bu sayıyı yıl sonuna kadar 600’e ulaştıracağız” dedi.