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Çanakkale’ye yeni kampüs

Bahçeşehir Kolejinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Çanakkale’de açılacak olan kampüsü, bir otelde düzenlenen organizasyon ile tanıtıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:10
Çanakkale’ye yeni kampüs

Bahçeşehir Kolejinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Çanakkale’de açılacak olan kampüsü, bir otelde düzenlenen organizasyon ile tanıtıldı. Kurumun vizyonunun ve misyonunun anlatıldığı lansmanda konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, “Biz ülke olarak, değişen bu dünyaya ayak uyduramazsak, ayak uydurabilecek nesiller yetiştiremezsek, 4’üncü endüstri devrimi denen bu çağı kaçırmış oluruz. Sanayi Devrimini yakalayamadık ama bu çağı yakalamamız lazım” dedi.


Programa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ katıldı. Bahçeşehir Koleji Antalya Kampüsü öğrencilerinin söylediği Çanakkale Türküsü videosunun gösterimi ile başlayan program, öğretmenlerin Çanakkale türküsünü seslendirilmesi ve halk oyunları gösterisi ile devam etti.



“Dünyadaki eğitim sistemini A’dan Z’ye en iyi takip edenlerdeniz”


Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu olduklarını ifade eden Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Anaokulundan, üniversiteye kadar dünyanın sayılı eğitim gruplarından birisiyiz. Bahçeşehir Eğitim Kurumları diyoruz. Şu anda da 51’inci yıla geldik. Yarım asrı aşkın süredir çocuk yetiştiriyoruz, insan yetiştiriyoruz. Bilim üretiyoruz. Araştırma yapıyoruz. Ülkemize ve insanlığa hizmet ediyoruz. Yolumuz belli, gideceğimiz yer belli. Değerlerimizle, medeniyet ve kültürümüzle Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal’in gösterdiği o muasır medeniyet düzeyine ulaşma hedefimiz var. 51 yıl önce böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. İstanbul’daki üniversitemizin yanında, ABD’de Washington’da, Berlin’de, Gürcistan Batum’da, Kıbrıs’ta üniversiteleri olan Kanada’da, Hong Kong’da okul ve merkezleri olan büyük bir camiayız. Onun için dünyadaki eğitim sistemini A’dan Z’ye belki de dünyada en iyi takip edenlerdeniz” dedi.



“Bu kampüsün Türkiye’nin en iyi kampüslerinden biri olabileceğini görüyorum”


Bahçeşehir Kolejini, anaokulundan liseye, fen lisesine kadar Çanakkale’de inşa etme gayreti içerisindeki olduklarını ifade eden Enver Yücel, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü içerisinde kurulacak olan bu kampüsümüzün, gelecekte Türkiye’nin en iyi kampüslerinden biri olabileceğini görüyorum. Bu kampüs ile Türkiye’de kolej, lise anlamında daha neler yapabileceğini bugünden görüyorum. Çünkü okulu, üniversite sahiplenmiş. Vilayet sahiplenmiş, halk sahiplenmiş. Biz artık eğitimin nasıl olabileceğini, gelecekte eğitimin nasıl şekilleneceğini görebiliyoruz. Eğer biz ülke olarak değişen bu dünyaya ayak uyduramazsak, buna ayak uydurabilecek nesiller ve çocuklar yetiştiremezsek, 4’üncü endüstri devrimi denen bu çağı da ıskalarız. Sanayi Devrimi’ni yakalayamadık. Şimdi bu çağı yakalamamız lazım” diye konuştu.


Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sarıcaeli Yerleşkesi içinde toplam 43.975 metrekare alan içerisinde 54 sınıf; 350 kişilik konferans salonu; 558 metrekare kapalı spor salonu, stem, fizik,kimya ve biyolojilaboratuvarları, resim, müzik ve görsel sanatlar dersliği bulunacak.



“Amacımız, Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarımıza kaliteli eğitimi ulaştırmak”


Çanakkale kampüsü ve bu yıl açılacak yeni kampüslerle eylül ayından itibaren Türkiye genelinde 130 kampüse ulaşacaklarını belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Yaklaşık 100 bin öğrenci, 15 binin üzerinde eğitimci anlamına geliyor. Bahçeşehir Koleji olarak yeni okullar açarken, en büyük motivasyonumuz, amacımız Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarımıza kaliteli eğitimi ulaştırmak. 18 Mart’ta biz Türk ulusu olarak başka bir mesaj verdik. Savaş herkes için çok yıkıcı, bitirici, yok edici bir süreç. Ama biz Türk ulusu olarak tüm dünyaya şunu gösterdik; insanlık onuru ayaklar altında değil, biz sadece kendi askerimiz değil, bizim karşımızda düşman olarak savaşan askerlerin onurunu da koruduk. Bence bu çok kıymetli. İşte biz Çanakkale’de, bütün bu değerlere sahip kendi özünden topraklarından bu değerlerle yola çıkan, dünyayı kabul eden, dünyayı kucaklayan ve dünyayla barışık bir nesil yetiştireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:10
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