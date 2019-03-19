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Çanakkale’ye özel konsere yoğun ilgi

Elazığ’da Çanakkale Şehitlerini Anma günü konseri yoğun ilgi gördü.

19 Mart 2019 Salı 10:02
Çanakkale’ye özel konsere yoğun ilgi

Elazığ’da Çanakkale Şehitlerini Anma günü konseri yoğun ilgi gördü.


Nurettin Ardıçoğlu Kültür merkezindeDevlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından Çanakkale Şehitlerini Anma Günü konseri düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Çanakkale Zaferini anlatan sinevizyon ve şiirlerin okumasıyla devam etti. Daha sonra Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından bir birinden farklı eserler seslendirildi. Konser nedeniyle salon tamamen doldu.


Günün anlam ve önemine binaen konuşma yapanAhmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Yetkin Er, “Bedirden bu yana hep göstermiş olduğumuz. Bedir şehitleri gibi bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Bizi yüreklendiren gururlandıran şehitlerimizi gençlere örnek olarak göstermek için toplandık. Sadece onları anmayalım anlayalım da. Çanakkale sadece derin bir boğaz mıydı. Çanakkale’de bulunmak bir farklılıktı. Çanakkale var olmanın yada yok olmanın verildiği bir alandı. Devler ülkesinde devlerin savaştığı ve dünyayı yenen devlerin Çanakkale’de yenildiği bir savaştan bahsediyoruz. Çanakkale’de Osmanlı devletinin son haykırışıydı. Çanakkale’de yarım milyon insan hayatını kayıp etti. İstanbul’u ve Osmanlıyı koruyan bir dar geçitti. Güvenlik koridoruydu”diyerek bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:02
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