Çanakkale’ye modern halı saha

Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Çıplak Köyüne yapılan halı saha düzenlenen programla açılışı yapıldı.

Çanakkale’nin Çıplak Köyüne yapılan modern halı sahanın açılışı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından programın açılış konuşmasını Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürüAziz Sinan Alp yaptı. Alp, "Bakanlığımızın, tesisleşme anlamında Çanakkalemize, ilçelerimize, belde ve köylerimize büyük yatırımları bulunmaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sentetik çim sahamızın maliyeti 332 bin TL’dir. 30’a 50 metre ölçülerinde ve aydınlatması bulunmaktadır. Hedefimiz bugün burada olduğu gibi daha birçok köyümüzü spor sahalarıyla buluşturmaktadır" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, "Okul ve spor tesisleri açılışlarını bir anne olarak daha çok seviyorum. Çocuklarımızın yarınlarımızın garantisi Çanakkale evlatlarının daha iyi yetişmesi ve kötü maddelere alışkanlıklar elde etmemesi için spora destekler gerekli" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, "Bu köyümüz Troya’dan beri bu bölgede hatırası olan özel köylerden bir tanesi. Çıplak köyümüzün ismini bazıları garipseyebilir ne alaka nedir diye fakat baktığımızda bu bölgede önemli bir köy olduğunu garip dede diğer adı çıplak dede olan bir hatırası olan kişiyle beraber olduğunu öğrenmiş oluyoruz. 2018 yılında 13 tane köyümüze bu tesisten yaptık. 7 tanede il özel idaresi yaptı. Bir daha söylüyorum mesele açılıştan ziyade birikte olmak. Ben buradan bir müjde daha veriyorum cuma günü ihalesi yapılacak 4 milyon civarında Geyikli ve Karabiga iki beldemize FIFA standartlarında futbol sahalarını yapıyoruz. Bunlar güzel işler, güzel hatıralar gençlerimiz oynayacak. Çanakkale’nin tüm ilçelerini gezerek muhtarlarımız ile birlikte olacağız" şeklinde konuştu.