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Çanakkale’ye değer katacak projelerin çalışmaları sürüyor

Çanakkale Belediyesi tarafından vatandaşların sosyal ve kent yaşamlarına katkı sunacak çeşitli projelerin teknik çalışmaları hızla sürerken, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:37
Çanakkale’ye değer katacak projelerin çalışmaları sürüyor

Çanakkale Belediyesi tarafından vatandaşların sosyal ve kent yaşamlarına katkı sunacak çeşitli projelerin teknik çalışmaları hızla sürerken, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.


Barbaros Kreşinde çalışmalar neredeyse tamamlandı


Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, sıklıkla gerçekleştirdiği ve kentteki çalışmaları yerinde incelediği teknik gezilerine Barbaros Kreşinden başladı. Son rötuşların gerçekleştirildiği Barbaros Kreşinin iç mekanında kreş mobilyalarının düzenlemeleri yapılırken, bahçe bölümünde de peyzaj çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Barış Kordonunun uzatılması çalışmaları sürüyor


Başkan Gökhan, kreş binasının ardından Barış Kordonunun uzatılması çalışmalarını da yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Yeni Kordonun bittiği yerden, Kıyı AVM alanına kadar toplam 17.850 m2 ve 783 metre sahil bandını kapsayan projenin inşaat aşamasında yürütülen çalışmalar sonrasında kaba inşaatı tamamlanırken, toplam işte %58’lik ilerleme kaydedildi. İnşaat aşamasında projenin bitiş süresini kısa tutmak adına altyapı, elektrik işleri, altyapı çalışmaları, peyzaj işleri ve mimari imalatlar aynı anda yürütülürken, yaklaşık olarak altyapı imalatlarının %80’i, mimari imalatların %55’i, Peyzaj imalatlarının %30’u tamamlandı.


Proje kapsamında Kordon boyunca yürüyüş yolu granit plak taşı ve meydanlarda bulunan mermer taşlarının döşenmesi gibi çalışmalar sürdürülürken, yürüyüş yolu dışında görme engelli takip taşlarının döşenmesi ve bisiklet yolu betonunun dökülmesi çalışmalarına devam ediliyor. Yerinde imal edilecek şekilde tasarlanan oturma banklarının üretimine ise taş döşeme işlerinin tamamlandığı yerlerde başlanacak.


Teknik Hizmetler Kampüsünde kaba inşaatlar tamamlandı


Başkan Gökhan, teknik inceleme gezisi kapsamında Teknik Hizmetler Kampüsü çalışmalarını da yerinde inceledi. Çanakkale Belediyesinin Temizlik İşleri Kampüs Alanı, ÇAKAB, Makine İkmal Kampüs Alanı gibi bölümler ile çeşitli teknik birimlerin çalışma ve depo alanlarını içeren kampüs alanında kaba inşaat faaliyetleri tamamlanırken, ince işçilikler yürütülüyor.


Başkan Gökhan, hal esnafı ile buluştu


Başkan Gökhan’ın inceleme gezisinin son durağı ise bir süre önce faaliyetine başlayan yeni Hal Binası oldu. Başkan Gökhan burada hem yetkililer hem de esnaflarla bir araya geldi. Haldeki çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Gökhan esnafla da bir süre sohbet ederek ziyaretini noktaladı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:37
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