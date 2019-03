Çanakkale’nin yiğitleri dua ve şiirlerle anıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünde Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlediği "Yiğitlere Destan Gecesi"nde vatan savunmasında gözünü kırpmadan ölüme giden kahramanlar Kur’an’ı Kerim, dualar ve şiirlerle anıldı.

Selçuklu Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü dolayısıyla başta Çanakkale olmak üzere vatan savunması uğruna canını feda eden kahramanları "Yiğitlere Destan Gecesi" isimli program ile andı. Çanakkale Ruhu’nun yeniden yaşatıldığı anlamlı gecede kahraman ecdat dünyaca ünlü hafızlardan Abdullah Altun ve Anas Bourak’ın Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve dualarla anıldı, İbrahim Sadri’nin şiirleriyle renk kattığı gecede Çanakkale temalı tiyatro gösterisi de büyük beğeni aldı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve büyük ilgi gören programa AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Osman Şahin’in katıldığı programa her yaştan vatandaş da büyük ilgi gösterdi.

"Çanakkale ruhunu diri tutmalıyız"

Çanakkale Zaferi’nin dünyanın en büyük devletlerine, dünyanın en güçlü donanmalarına ve ordularına karşı kazanılmış büyük bir zafer olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “u zafer işte bu yurdu vatan edinmiş Türk Milletinin evlatlarının vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle, gönüllerindeki iman ve inançla kazandıkları büyük bir zafer. Cumhuriyetimizin kuruluşunda, temelinde büyük bir mayası olan bu zaferi her zaman hatırlamamız, anmamız ve bu zaferin kazanılış hikayesini her zaman çocuklarımıza, gençlerimize doğru bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bu yüzden Çanakkale ruhunu her zaman diri tutmalı ve gençlerimize, çocuklarımıza anlatacak organizasyonları da yapmalıyız" dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından 3 yıl boyunca "Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor" ismiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Çanakkale Programlarına önümüzdeki yıldan itibaren Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde devam edileceği müjdesini veren Başkan Pekyatırmacı, “İnşallah 10. sınıfta okuyan Konya merkezdeki bütün gençlerimizi Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Çanakkale’ye götürmeye orada ortaya konulan kahramanlık hikayelerini yerinde yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı konuşmasını, “Bu coğrafyada gözü olanlar geçmişte olduğu gibi bugünde var. Ama şu iyi bilmeliler ki Çanakkale Ruhu ölmez. Biz bu ruhu bugünde devam ettiriyoruz. Bunu işte 15 Temmuz’da gösterdik. 15 Temmuz’daki gibi ne zaman bizim istiklalimize, istikbalimize ve vatan toprağımıza göz diken olursa hiçbir şekilde tereddüt etmeden tankların önüne de yatarız, F 16’ların önüne de çıkarız. Bu milleti hiç kimse yıldıramaz ve hiç kimse bu millete boyun eğdiremez. Bu duygularla Çanakkale’de şehit olan, bütün bir istiklal mücadelesinde ve ondan sonraki süreçte hem yurt içinde hem de yurt dışında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum" sözleriyle tamamladı.

"Şehitlerimizin mirasını en iyi şekilde korumalıyız"

18 Mart 1915 tarihinin sonuçları itibari ile sadece bir milletin değil dünyanın kaderini etkilemiş önemli bir zaferin adı olduğunu ifade eden Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer; " Dönemin güçlü devletleri donanmalarını birleştirerek önce İstanbul’u sonra da bütün Anadolu’yu işgal etmek üzere harekete geçtiler. Yıllardır pek çok savaşa katılmış, yıpranmış, yoklukla mücadele eden bir millet zamanının en gelişmiş, en büyük devletlerinin ittifakına nasıl direnecekti? Bir tarafta güç ve kibir diğer tarafta iman ve cesaret. Ve dünya tarihinin en çetin savaşlarından birisi başladı. Her anı her metrekaresi ayrı bir destana sahne olan bir büyük mücadeleye şahitlik etti dünya. Ve bir kez daha iman, güce galip geldi. Bu millet Çanakkale’de 250.000 evladını kaybetti. Okullar o yıl mezun vermedi. Tıpkı Konya Lisesi gibi. Onurumuzu ve geleceğimizi kazandık. Bugün bizler bu büyük fedakarlığın mirasını ve sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz. Zaman değişse de emperyalistlerin aç gözlülüğü ve emelleri asla değişmiyor. Hatta bugün daha azgın ve daha doyumsuzca mazlum dünyaya kan kusturuyorlar. Türk Milletine karşı olan hesapları da her mecrada dile getirmekten çekinmiyorlar. Son saldırılarını da 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiler. 15 Temmuz’da bugünün Çanakkale’sini yaşadık ve 250 tane şehit verdik. Bizler burada geçmişten bugüne bu aziz vatan için canlarını veren şahitlerimizin mirasını en iyi şekilde korumakla mükellefiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet diyebilen herkes daha çok çalışmalı, büyük ve güçlü Türkiye’nin emekçisi olmalıdır. Ben bütün şehitlerimizi buradan rahmet ve minnetle anıyorum, bu programı tertip eden Selçuklu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından Şair İbrahim Sadri’ye kelebek tablosu takdim edildi.