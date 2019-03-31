Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti adayı Saim Zileli kazandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Saim Zileli kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Saim Zileli bin 581, CHP adayı Metin Övün bin 491, AK Parti adayı Adem Ejder 815 oy aldı. -Zileli'nin öz geçmişi- Zileli, 1968 Kayseri Develi'de doğdu. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu olan Zileli, evli ve 2 çocuk babası.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.