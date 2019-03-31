Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti adayı Saim Zileli kazandı.31 Mart 2019 Pazar 21:32
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Saim Zileli kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Saim Zileli bin 581, CHP adayı Metin Övün bin 491, AK Parti adayı Adem Ejder 815 oy aldı.
-Zileli'nin öz geçmişi-
Zileli, 1968 Kayseri Develi'de doğdu. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu olan Zileli, evli ve 2 çocuk babası.
YORUM YAZ