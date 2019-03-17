Çanakkale’nin çocuk şehitleri bu tespihte hikayeleşti

Tokat’tan Çanakkale’ye cepheye giden Onbeşliler, 48 yaşındaki tespih ustası Şahin Alağaş’ın ürettiği özel tespih ile hikayeleşti.

Tokat’ta yaşayan evli ve 3 çocuk babası 48 yaşındaki Şahin Alağaş, çocukluğundan beri tutkunu olduğu tespihlerin üretimini de yapmaya başladı. Çanakkale Savaşı’na giden ve çoğu geri dönemeyen 15 yaşındaki kahramanlardan dolayı ‘Onbeşliler Diyarı’ olarak da anılan Tokat’ı ürettiği tespihle ölümsüzleştirmeye çalışan Alağaş, zeytin ağaçları arasında geçen savaşı Zileli Kınalı Ali’den 15’li Mehmetçiklerin ardından dökülen gözyaşlarına kadar betimlemeye çalıştı. Büyük ilgi gören tespihleri kent dışında yaşayan Tokatlılara ve Çanakkale’ye de göndermeye başlayan Alağaş, tespihin manevi açıdan bu kadar önemli görülmeye başlamasının kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Çanakkale’ye annesi tarafından başına kına yakılarak gönderilen Zileli Kına Ali’den esinlenerek kınayla renklendirdiği tespihte kullandığı zeytin çekirdeklerini de Çanakkale başta olmak üzere Ege Bölgesi’nden getirdiğini söyleyen Şahin Alağaş, “Tespih merakım ilkokulda başladı. İlkokula giderken dahi tespih kullanıyordum. Çok hoşuma gidiyordu tespih kullanmak. Hemen hemen de tespihi elimden hiç bırakmazdım. O hevesim o dönemde başladı ve bu zamana kadar da geldi. Bugünlere de taşıdık. Hep kafamda şu vardı. Yani öyle bir tespih yapayım ki Tokat’ı anlatayım. Onbeşliler vardı aklımda, Onbeşlileri anlatayım. Bunu düşünerek, bu fikirleri de birleştirerek bir ürün ortaya çıkarttım” şeklinde konuştu.

"Çanakkale Savaşı’na tanık olmuş ve hala zeytin veren ağaçlar var"

Tokat’tan 15’lilerin de katıldığı Çanakkale Savaşı’nın zeytin ağaçları arasında geçen bir savaş olduğuna dikkat çeken Şahin, “Tespihi zeytin çekirdeğinden yaptım. Püskülün aksesuarında 15 adet damla var. Bu damlalar Çanakkale Savaşı’nda akan kanı ve gözyaşlarını simgeliyor. Püskül aksesuarının arka yüzünde tarihi Taş Köprümüz ve Tokat’ın taşlı yolları var. İmame kısmında bir semazen var. Burada Mevlana’nın ‘Tokat’a gitmek gerek’ övgüsünü ve tavsiyesini hatırlatarak tüm dünya insanlarını güzel Tokatımıza davet ediyorum. Gelsinler görsünler kültür ve tabiat varlıklarını, Tokat’ın bütün güzelliklerini görme imkanına kavuşurlar inşallah. Tespihi zeytin çekirdeğinden yapmamdaki amaç Çanakkale Savaşı zeytin bahçelerinde olmuştur. Onbinlerce askerimiz, vatan evladımız buralarda savaşıp şehit olmuş ve buralara defnedilmiştir. Bunlara şahit olan zeytin ağaçları var. Halen yaşamaktadır ve halen zeytin vermektedir. O sebeple zeytin çekirdeğinden yaptım” diye konuştu.

Çanakkale’nin kınalı kuzuları da tespihte unutulmadı

Tespihin en önemli özelliğinin ise kınaya batırılarak renklendirilmesi olduğunu belirten Alağaş, Çanakkale Savaşı’nın anlatılagelen Zileli Kınalı Ali hikayesine de tespihinde atıfta bulunduğunu söyledi. Alağaş, “Zeytin çekirdeği tanelerinin üzeri kınalıdır. Anneler evlatlarını vatana kurban verirken kınalı kuzu olarak göndermişlerdir. Saçlarına ve ellerine kına yakmışlardır. Bunlar vatanda bu şekilde kurban verilmiş ve şehit olmuşlardır. Tanelerin üzerindeki deformasyonlar ise askerin teçhizatının, malzemesinin ne kadar deforme olduğunu, eksik olduğunu simgelemektedir. Büyük bir yokluk içerisinde büyük bir zafer bu şekilde kazanılmıştır. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.