Çanakkale'nin Çan ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Öz kazandı.31 Mart 2019 Pazar 23:01
Çanakkale'nin Çan ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Bülent Öz kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bülent Öz 10 bin 97, AK Parti adayı Abdurrahman Kuzu 8 bin 957, İYİ Parti adayı Fazıl Sayın 763 oy aldı.
-Öz'ün öz geçmişi
Öz, 8 Ekim 1972'de Çanakkale'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans eğitimine devam eden Öz, özel şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri, STK'larda başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu.
Yerel gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Öz, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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