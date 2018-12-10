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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 08:55
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 08:55
  1. Çanakkale

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