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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu bildirildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 08:07
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu bildirildi.
Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 08:07
  1. Çanakkale

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