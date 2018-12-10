Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Seçim 2018
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bakan Albayrak sunum yapacak! Bütçe mesaisi başlıyor
Erdoğan detaylı inceliyor! Değişimde son halka
Sınır kapılarında tır kuyruğu
FETÖ liderine ilanen tebliğ
Eski KOM müdürü yeniden gözaltında
İZBAN'dan grev öncesi açıklama
Maltepe'de fabrikada yangın!
İşte günün spor manşetleri
Twitter'dan tepki çeken Myanmar paylaşımı
İşte yılın en komik yemek tweetleri
Adil Öksüz’ü arayan şube müdürü hakkında flaş gelişme!
Sudan'dan flaş Türkiye açıklaması!
Meteoroloji'den o iller için kritik uyarı!
Bakan Soylu, Guterres ile görüştü
Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu
İran'da mahkumlar idam edildi
Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
Akhisar-Fenerbahçe maçında kan aktı
Çin-ABD gerilimi büyüyor! Büyükelçi çağrıldı
MHP Gaziantep'te kadın aday gösterdi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu bildirildi.
10 Aralık 2018 Pazartesi 08:07
Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 08:07
Çanakkale
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Bugünkü Akit
Dünya
Avrupa’da Müslümanlara yönelik ayrımcılık artıyor
İSLAM
Bunları kim yapmak ister?
Yaşam
Evliliğin iki düşmanı : ‘Geçimsizlik’ ve ‘inatlık’
İSLAM
Allah’a karşı işlerini düzene koy ki...
Tarih
II. Abdülhamîd’e yapılan sûikast
Bugünkü Yazılar
Abdullah Şanlıdağ
Fetö’nün itirafçı kanadına dikkat
Abdurrahman Dilipak
Etme bulma dünyası
Ali Karahasanoğlu
Tencere-tava, Taksim’de de Paris’te de hep aynı numara!
Atilla Özdür
Filli boya….
Av. Yaşar Baş
Fatih Terim kenarda olsaydı ne olurdu!
C. Yakup Şimşek
Muallimler Aranıyor
Emrah Savcı
Kulüpler Birliği de Dallas’a dönmüş! Gözümüz aydın!..
Hacı Yakışıklı
Akit 6284’te neden ısrar ediyor?
Hasan Aksay
Kılıçdaroğlu nereye koşuyor?
Hüseyin Öztürk
Pınar Yayınları ve Çatalçeşme Sokak
İbrahim Karataş
Fransız Baharı
Vehbi Kara
Ayasofya Nasıl Camiye Çevrilir?
Yavuz Bahadıroğlu
Hayatın dengesini yeniden kurmak...
Son Eklenen Haberler
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Serbest piyasada döviz açılış..
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçileri..
Motosikletli sert kayaya çarptı!..
Kara yollarında durum
Ermenistan'daki seçimin galibi..
Bakan Albayrak sunum yapacak! Bütçe..
Günün âyet ve hadisi
İşçi servisi TIR ile çarpıştı! Çok..
Çanakkale'de işçilerini taşıyan..
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçileri..
GÜNCELLEME - Bandırma Örnek Sanayi..
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor!..
Sınır kapılarında tır kuyruğu
GÜNCELLEME - Maltepe'de fabrika..
Erdoğan detaylı inceliyor! Değişimde..
Eski KOM müdürü yeniden gözaltında
Ermenistan'da gücünü pekiştiren isim:..
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
Laikçi linç görevden aldırdı
CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
Kriz gittikçe büyüyor! Çin, Büyükelçi'yi bakanlığa çağırdı
Günün Karikatürü
ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
İranlı vekilden TSK'ya tepki PKK'ya destek
YORUM YAZ