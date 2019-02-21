Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde okullara deprem tatili İlçede dün akşam yaşanan depremin ardından güvenlik gerekçesiyle okulların bugün tatil edildiği açıklandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün saat 21.23'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün saat 21.23'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe genelindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerin bir gün tatil edilmesi kararlaştırıldı. Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtildi.

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