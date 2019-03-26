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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişinin cesetlerine ulaşıldı, bir kişi ise kayboldu.

26 Mart 2019 Salı 07:00
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişinin cesetlerine ulaşıldı, bir kişi ise kayboldu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 07:00
  1. bot
  2. düzensiz göçmen

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