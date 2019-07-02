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Çanakkaleli belediye başkanlarından ortak ’LGBTI’ açıklaması

Biga, Ezine, Lapseki, Yenice ilçeleri ile Karabiga, Gümüşçay, Terzialan, Geyikli, Evreşe ve Kalkım beldelerinin belediye başkanları; Çanakkale Belediyesinin resmi twitter hesabından, LGBTI ve savunucuları tarafından kabul edilen ’Onur Haftası’ sebebiyle destek mesajı yayınlamasına yönelik ortak bir basın açıklaması yaptı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:41
Çanakkaleli belediye başkanlarından ortak ’LGBTI’ açıklaması

Biga, Ezine, Lapseki, Yenice ilçeleri ile Karabiga, Gümüşçay, Terzialan, Geyikli, Evreşe ve Kalkım beldelerinin belediye başkanları; Çanakkale Belediyesinin resmi twitter hesabından, LGBTI ve savunucuları tarafından kabul edilen ’Onur Haftası’ sebebiyle destek mesajı yayınlamasına yönelik ortak bir basın açıklaması yaptı.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın’ın ortak imzası ile yayınlanan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:


"Çanakkale Belediyesinin sosyal medya hesabından LGBTI’ye destek niteliği taşıyan paylaşımı; toplumsal değerlerimize, kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize aykırıdır. Çanakkaleli belediye başkanları olarak, böyle bir rezilliği kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bizler son dönemde Çanakkale’mizin ulusal ve uluslararası alanda imza attığı başarılarla, ev sahibi olduğu organizasyonlarla ve ilklerle gündeme gelmesine alışkınız. Şehrimizin maneviyatı ve yatırımları dışında ahlaki bir sorun teşkil eden böylesi bir konuyla anılmasını hazmedemiyoruz. Bu davranış, tarihimize, şehrimize ve bu topraklarda şehit düşen kahramanlarımıza saygısızlıktır, vefasızlıktır.


Çanakkale, merkez ilçe belediyesinden ibaret değildir. Çanakkale ismi özeldir, Çanakkale tüm dünyanın saygı gösterdiği kadim bir tarihe sahiptir. Dolayısıyla Çanakkale ismi bu çirkin paylaşımlarla bir arada kullanılamaz. Bu millet buna izin vermez. Belediye başkanı seçilmek; size bu topraklar adına söz hakkı tanımaz, sadece hizmet sorumluluğu yükler. Belediye başkanının kendi şahsi düşüncesi bu yönde olabilir, kendi şahsi hesabından paylaşabilir; fakat Belediyenin resmi sosyal medya hesabından bu paylaşımın yapılması doğru değildir. AK Partili 10 belediye başkanı olarak bu skandala imza atan tüm kişi ve yöneticileri kınıyor; bu yanlıştan bir an önce dönerek bizleri de zan altında bırakmalarından dolayı tüm hemşehrilerimizden özür dileme erdemini göstermelerini bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:41
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