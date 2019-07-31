Çanakkaleli Astsubay patlamada yaralandı Çanakkaleli Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit, Hakkari’de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Çanakkaleli Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit, Hakkari’de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Bayramiç ilçesi Tongurlu Köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit, görev yaptığı Hakkari’de yol kenarına tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Berkit’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit ’in askeri araçla intikal yaptığı esnada, yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği ve ayaklarında kırık meydana geldiği bildirildi.

Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Berkit’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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