Çanakkale’deki kazanın ateşi Bursa’ya düştü Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole uçan otomobilde hayatını kaybeden Bursaspor sevdalısı tekstilci Mustafa Bahadır Cihangir (29) dualarla toprağa verildi.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole uçan otomobilde hayatını kaybeden Bursaspor sevdalısı tekstilci Mustafa Bahadır Cihangir (29) dualarla toprağa verildi.

Çanakkale’den Bursa’ya giden Mustafa Bahadır Cihangir idaresindeki 20 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Bahadır Cihangir hayatını kaybederken, babası Hasan Cihangir ise yaralandı.

Tekstil işiyle uğraşan Mustafa Bahadır Cihangir’in cenazesi Bahar Mahallesi Bahar Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bursaspor sevdalısı genç adamın vefatı ailesi, Bursaspor camiası ve sevenlerini yasa boğdu.

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